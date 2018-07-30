ЦБР поддержал рубль

В пятницу рубль развивал наступление вопреки осторожному тону международных площадок. Пара USD/RUB снизилась на 16 копеек до 62.80, а EUR/RUB опустилась на 6 копеек до 73.23. Интересно, что наиболее активный рост рубль переживал в разгар американских торгов, когда на биржах усилился спрос на безопасность. Вряд ли стоит считать, что рубль попал в разряд защитных активов в глобальном плане, хотя стоит подчеркнуть пару позитивных моментов.

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