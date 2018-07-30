ЦБР поддержал рубль

В пятницу рубль развивал наступление вопреки осторожному тону международных площадок. Пара USD/RUB снизилась на 16 копеек до 62.80, а EUR/RUB опустилась на 6 копеек до 73.23. Интересно, что наиболее активный рост рубль переживал в разгар американских торгов, когда на биржах усилился спрос на безопасность. Вряд ли стоит считать, что рубль попал в разряд защитных активов в глобальном плане, хотя стоит подчеркнуть пару позитивных моментов.
ЦБ в пятницу ужесточил риторику, что заметно снизило шансы на снижение ставок до конца года. Более высокие ставки оказывают поддержку рублю благодаря более высокой доходности вложений в нем. Помимо фактора процентных ставок стоит также учитывать подтверждение от ЦБ темпов роста экономики на этот год вблизи трендовых уровней, в то время как инвесторы в мире обеспокоены замедлением развивающихся экономик.
Валюты развивающихся стран последние несколько недель не движутся в унисон, как это было в начале года. У каждой своя история:
- Рубль наслаждается продолжением периода высоких цен на нефть.
- Песо прибавляет после выборов в Мексике и ожиданиях прогресса переговоров по NAFTA.
- Китайский юань активно продаётся на смягчении политики НБК и страхах вокруг последствий торговых войн с США.
- Турецкая лира снизилась из-за угрозы санкций со стороны США и сохранении ставок турецким ЦБ против широко ожидавшегося повышения, что было воспринято как потеря независимости местного регулятора.
Тот факт, что российская экономика не столкнулась с отрицательным пересмотром темпов роста (по крайней мере, на данный момент) при нарастающих проблемах в других развивающихся странах, становится еще одним важным фактором поддержки.