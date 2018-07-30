В России выявили самого крупного должника

Самый
злостный неплательщик алиментов находится в Москве, сообщает НСН со ссылкой на
Федеральную службу судебных приставов. Его долг жене и четверым детям
составляет 118 миллионов рублей.
Как уточнили ведомстве, москвич отказывается добровольно выплачивать деньги. В связи с этим к нему "применен весь комплекс мер принудительного исполнения".
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