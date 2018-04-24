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Экономика

Лукашенко накинулся на Россию после "молочного" фиаско

Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с очередной порцией критики в адрес России. На этот раз его недовольство вызвали ограничения на поставку белорусской молочной продукции, а также некоторых других товаров.
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По словам Лукашенко, происходит слом системы международной торговли. "Далеко за примерами ходить не надо. Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер", – заявил глава белорусского государства, явно указывая на Россию. Политик отметил, что Москва блокирует доступ "натуральных продуктов" на внутренний рынок.

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Лукашенко также привел в пример торговую войну между Китаем и Соединенными Штатами, которая развернулась одновременно с расширением антироссийских санкций со стороны Запада. Как отметил белорусский лидер, ситуация накалилась настолько, что Брюссель по советам Вашингтона ограничивает собственные компании, работающие с Москвой.

В целом обстановку в мире президент соседней республики оценил как "взрывоопасную". "Раздаются голоса о возврате холодной войны, даже больше – ледяной. Это взрывоопасная ситуация", - цитирует Лукашенко "Газета.ru".

Напомним, в начале апреля российский Минсельхоз заявил о намерении ограничить доступ белорусских поставщиков к прилавкам отечественных магазинов. Свою позицию в ведомстве объяснили желанием дать преференции российским производителям.

А до этого руководитель ведомства отметил низкое качество продукции, которая поступает в Россию из соседней республики. Представители ведомства в середине марта инспектировали белорусские молочные предприятия и по итогам мониторинга обвинили Минск в организации мошеннических схем и фальсификации товаров.


Лукашенко посетовал, что Россия постоянного его "наклоняет". Препятствия на пути поставки белорусской молочной продукции президент республики счел обидными. "Мы делаем доброе дело, но стоим на коленях", – сказал политик.

Новый виток противостояния между Белоруссией и Россией стал продолжением прошлогодних скандалов, которые закатывал Минск. Белорусским властям не понравились новые правила пересечения границы, которые ввела ФСБ России. Затем Лукашенко обиделся на завышенные цены, по которым Россия продает ему углеводороды. После встречи с Владимиром Путиным белорусский лидер успокоился.

Автор: Иван Поляков24 апреля 2018, 13:32

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