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Экономика

"Росатом" укрепляет сотрудничество с французскими энергетиками

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
В рамках XXII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) АО "Техснабэкспорт", входящее в состав предприятий госкорпорации "Росатом" подписало долгосрочные контракты с крупнейшей мировой энергетической компанией Electricite de France (EDF). Стоимость реализации контрактов оценивается в миллиарды долларов.
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Соглашения предусматривают переработку французского регенерированного урана. Для Electricite de France это очень выгодный контракт, который позволит компании улучшить экономические показатели, диверсифицировать источники поставок и при этом сохранить природные ресурсы.

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Предлагаемые АО "Техснабэкспорт" решения включают уникальные компетенции, а также многолетний опыт в обращении с регенерированным материалом. Ожидается, что контракты вступят в силу после их одобрения Агентством Евратома по снабжению.

По словам генерального директора "Техснабэкспорта" Сергея Полгородника, контракт имеет большое значение для России и ее экономики. "Французская атомная энергетика – вторая после американской. При этом мы занимаем существенное место в цепочке поставщиков для французских энергокомпаний и наших партнеров в секторе переработки ядерных материалов", – отметил он.

Соглашение с EDF также ценно тем, добавил Полгородник, что позволит "Техснабэкспорту" в полной мере раскрыть свой научно-технологический потенциал. "Будущее за переработкой сырья и материалов. И в данном контракте мы реализуем свой потенциал по переработке регенерированного урана", – сказал гендиректор компании. По его словам, речь идет как о значительных объемах для переработки, так и о колоссальной стоимости контракта: речь идет о миллиардах долларов.

Контракт рассчитан на 10 лет, он будет реализовываться в 2022-32 годах. Будут задействовано несколько технологических переделов отечественной атомной отрасли.  "В конечном итоге мы будем поставлять обогащенный урановый продукт. Достигнутые соглашения включают комплекс услуг по обращению с регенерированным ураном, в том числе работы, связанные с транспортно-упаковочными комплектами", - добавил Полгородник.

По его словам, очень символично, что соглашение с французской стороной совпало с 45-летием первой поставки АО урановой продукции во Францию. Она была осуществлена в 1973 году и открыла двери отечественным товарам и услугам ядерного топливного цикла (ЯТЦ) на мировой рынок.

АО "Техснабэкспорт" (торговая марка TENEX) – один из крупнейших поставщиков ЯТЦ. Компания принадлежит отраслевому холдингу АО "Атомэнергопром".

"Техснабэкспорт" занимает положение головной организации отечественной атомной отрасли в продвижении на мировой рынок производимой "Росатомом" урановой продукции. Заказчиками поставляемой организацией продукции являются свыше 30 компаний из 14 стран мира.

Автор: Иван Поляков25 мая 2018, 14:32

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