Главу МАГАТЭ впечатлили прорывные технологии на выставке "Росатома"
После осмотра выставки Амано сказал слова благодарности России за оказываемую международному агентству помощь. "МАГАТЭ очень благодарно за ту поддержку, которая оказывается организации российской стороной, в частности за финансовую поддержку, поддержку в сфере обучения, подготовки кадров, за содействие укреплению ядерной безопасности, борьбу с раковыми заболеваниями, а также за предоставление прекрасного кадрового потенциала нашей организации", – приводит слова Амано ТАСС.
Он подчеркнул, что МАГАТЭ является технической организацией, но имеет дело с очень чувствительными вопросами. Амано заверил, что организация делает все от нее зависящее, чтобы действовать максимально непредвзято и профессионально.
Позже на встрече с Амано президент Владимир Путин заверил, что Россия полностью выполняет свои обязательства и развивает атомную энергетику строго согласно ограничениям о нераспространении оружия массового уничтожения.
Большой форум и выставка "Атомэкспо" проходят в главном медиацентре Сочи под девизом "Глобальное партнерство – общий успех". На торжественную церемонию открытия прибыли ведущие мировые деятели атомной отрасли, в том числе генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Всемирной ядерной ассоциации Агнета Ризинг.
Всего в "Атомэкспо" принимают участие около трех тысяч человек из более чем 60 стран мира. На полях форума будут заключены важные соглашения с компаниями из Китая, Чехии, Финляндии, Белоруссии, Испании, Казахстана, Азербайджана и Чили. Кроме того, "Росатом" подпишет соглашение с МАГАТЭ об открытии совместной школы по менеджменту в области атомной энергии для руководителей.
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