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Экономика

Союз вкладчиков раскритиковал качество надзора ЦБ

Фото: GLOBAL LOOK press/Anton Belitsky
Председатель Союза вкладчиков Николай Николаев считает, что политика Центробанка по расчистке банковского сектора плохо сказывается как на собственников кредитных организаций, так и на простых вкладчиках. Кроме того, по его словам, действия регулятора наносят вред российской экономике в целом.
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Работа ЦБ и его действия в банковской сфере стало одной из ключевых тем Московского экономического форума. В ходе дискуссий в рамках него эксперты, в частности, подвергли критике надзорную политику регулятора, которая в итоге отражается на экономике страны.

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Одним из спикеров мероприятия был председатель Союза вкладчиков, лидер инициативной группы превышенцев банка "Югра" Николай Николаев. Выступая перед собравшимися, он напомнил, что 34479 человек из числа вкладчиков кредитной организации относятся к числу тех, чьи суммы вкладов не покрываются системой страхования (то есть, свыше 1,4 миллиона рублей – Прим. ред.).

Всего они до сих пор не могут вернуть 16 миллиардов рублей. По словам Николаева, до того как у банка была отозвана лицензия, он всегда был стабильным. "Он был основан в советское время, – напомнил лидер Союза вкладчиков. – Банк "Югра" ассоциировался с богатством региона, люди принесли туда деньги, и проблем не возникало".

По словам Николая Николаева, ранее активы кредитной организации составляли 330 миллиардов рублей, а сегодня регулятор оценивает их в 56 миллиардов. "Это говорит, как минимум, о качестве надзора ЦБ, – отметил он. – То есть, Центральный банк недоглядел шесть банков "Югра", это поразительно".

Более того, на странице группы превышенцев "Югры" в соцсети "Вконтакте" Николаев обвиняет должностных лиц регулятора в том, что они своими действиями "доводят вкладчиков до сердечных приступов". По его мнению, одним из вариантов выхода из сложившейся ситуации с банком было принятие ранее отклоненного плана санации, который предложил акционер организации Алексей Хотин.

Отметим, что позицию пострадавших вкладчиков санируемых и ликвидированных банков разделяет бизнес-омбудсмен Борис Титов. По его словам, в процедуре санации и внешнего управления выявляется множество процессуальных нарушений, случаев юридического непрофессионализма. "Мы добиваемся того, чтобы многие решения были отменены, – заявил он. – У нас целая ассоциация вкладчиков это и Пробизнесбанк, и "Югра", и другие, где мы пытаемся хоть как-то отвоевывать хоть-какие-то деньги. Через суд возвращаем активы в кредитную массу".

Кроме того, по его словам, с точки зрения защиты интересов собственников кредитных организаций также есть много вопросов. В этом направлении, отметил Титов, регулятор принимает решения, под которыми есть огромная почва для того, чтобы их оспаривать.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в банк "Югра" в июле прошлого года. Спустя две с небольшим недели регулятор отозвал у кредитной организации лицензию. Ее акционеры последовательно пытаются доказать в судебных инстанциях неправомерность действий ЦБ.

Автор: Денис Попов4 апреля 2018, 14:54

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