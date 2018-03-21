Лукашенко пожаловался на страдания из-за России

Русские бывают и плохими, но все равно они братья. Тонкости отношений с Россией президент Белоруссии Александр Лукашенко разъяснил на встрече с талантливой молодежью.

Русские всегда первыми протянут Белоруссии руку помощи - неважно, какая причина будет лежать в основе этого жеста, сказал Александр Лукашенко. Объяснение белорусский лидер нашел своеобразное: по его словам, Москва боится потерять Минск.

"Нам кто прежде всего руку помощи протянет? Русские. Неважно, какая причина в основе этого будет лежать. Они до сих пор боятся потерять Беларусь", — сказал Лукашенко.

Он напомнил молодым соотечественникам, что русские – братья. "Они разные, бывают хорошие и плохие. Бывает, и молоко не пускают, и сахар не разрешают там продать, и нефть перекроют, и газ. Всякое бывает. Я это все пережил сполна", – посетовал белорусский лидер. Однако признал, что и белорусы "не святые", передает RT.

Ранее в отношениях Минска и Москвы возникла напряженность. В конце февраля Россельхознадзор временно ограничил ввоз белорусского молока. Продукцию признали небезопасной. Лукашенко тогда пообещал принять ответные меры в отношении России.

Комментируя этот инцидент, белорусский президент назвал запрет поставок молока из Белоруссии "наглым политическим инструментом". "Средства массовой информации у нас ерничают – что это у вас за "таежный" союз такой, что отношение к странам-членам жестче, чем к другим?" - раскритиковал Лукашенко деятельность ЕАЭС.

Как писали Dni.Ru, временный запрет на импорт в Россию части молочного сырья из Белоруссии должен был быть введен 26 февраля, но Россельхознадзор отложил его на 6 марта. Запрет на ввоз в Россию должен распространяться на белорусское консервированное и сгущенное молоко, сливки, сывороточный концентрат, молочный белок и молочную сыворотку. Продукцию в потребительской упаковке ограничения не затронут.

Санкции связаны с обнаружением в молочной продукции вредных веществ. По данным российского надзорного ведомства, с 2016 года по февраль 2018-го доля белорусской "молочки", в которой выявлены запрещенные добавки, выросла более чем в 20 раз.

