На Ямале обсудят реализацию крупных инвестпроектов

В поселке Сабетта Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в понедельник, 23 апреля, состоится выездное заседание Совета Госдумы. На повестке дня – реализация крупных инвестиционных проектов в России на примере "Ямал СПГ".

Возглавит думскую делегацию спикер нижней палаты Вячеслав Володин. Кроме того, в заседании примут участие первый зампред Госдумы Иван Мельников, вице-спикер Ольга Епифанова, руководители парламентских фракций – Сергей Неверов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов.

На Ямал также прибудут главы комитетов нижней палаты по транспорту и строительству, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а также по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока.

"Совет Думы обсудит вопрос реализации крупных инвестиционных проектов на примере "Ямал СПГ", – говорится в сообщении пресс-службы нижней палаты. Вместе с парламентариями в обсуждении примет участие руководство Ямало-Ненецкого автономного округа, а также представители компании "НОВАТЭК".





Парламентарии проведут расширенное рабочее совещание, посвященное развитию крупных промышленных и инфраструктурных проектов в арктической зоне России на примере Ямала. Как ожидается, законодатели ознакомятся с работой завода по сжижению природного газа и электростанции, обслуживающей производство "Ямал СПГ". Кроме того, депутаты посетят морской порт.

Проект "Ямал СПГ" реализуется за полярным кругом на базе Южно-Тамбейского газового месторождения. Строительство предприятия по сжижению природного газа ведется в три очереди. Первая линия была запущена в декабре прошлого года, в мероприятии принял участие президент России Владимир Путин. Вторая линия войдет в строй уже в этом году, третья – в следующем.





Согласно плановым показателям, завод ежегодно будет производить более 16 миллионов тонн сжиженного природного газа и около 1,2 миллиона тонн газового конденсата. Продукция будет поставляться на европейские рынки, а также в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.