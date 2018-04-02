Порошенко завопил от отчаяния из-за "Северного потока – 2"

Строящийся газопровод из России в Германию "Северный поток – 2" уже заставил изрядно понервничать руководство Украины. И чем ближе реализация проекта, тем более истеричные вопли раздаются из Киева. Особенно озабочены в окружении президента Незалежной Петра Порошенко. Еще бы, ведь достройка газопровода обернется настоящей катастрофой для бюджета страны, а значит, серьезным ухудшением положения постмайданной украинской власти.

По словам главы парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Артура Герасимова, "Северный поток – 2" является непосредственной угрозой не только для энергетического сектора Незалежной, но и для ее военной безопасности. "Мы наблюдаем новую серию гибридных атак на Украину", – заявил он.

Соратник Порошенко полагает, что запуск газопровода станет дополнительным инструментом давления России на Европейский союз. По мнению Герасимова, Москва всегда пользовалась имеющимися в ее распоряжении энергетическими ресурсами "в целях политического шантажа". "Поэтому те, кто поддерживает строительство "Северного потока – 2", подыгрывают Кремлю", – добавил депутат Верховной рады.

Ранее истерикой из-за строящегося газопровода разразился замминистра "временно оккупированных территорий" Юрий Грымчак. Газотранспортная система Незалежной, заявил он, сдерживает "полномасштабную военную агрессию Москвы".

Планируется, что "Северный поток – 2" будет построен и введен в эксплуатацию уже в 2019 году. Почему Киев так нервно реагирует на реализацию проекта? Дело в том, что прямой газопровод из России в Германию сделает ненужной украинскую газотранспортную систему, которая по-прежнему является главным маршрутом транспортировки российского голубого топлива в Евросоюз.





Транзитная функция ежегодно обеспечивала около 10% доходов украинского бюджета. Кроме того, Незалежная неоднократно использовала свой статус страны-транзитера для шантажа России, выбивая у Москвы очередную скидку на газ и другие преференции, угрожая в противном случае перекрыть поставки голубого топлива.

После достройки "Северного потока – 2" украинская газотранспортная система будет не нужна ни России, ни Европе. Денег на ее модернизацию у Незалежной все равно нет, а Запад и тем более Россия, ввиду отсутствия всякого интереса, средства не выделят.