Почему "Северный поток – 2" станет катастрофой для Украины

Ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2" станет ударом для Украины. Пострадает не только "Нафтогаз" – конечные потребители могут остаться без голубого топлива.



Киев не готов к последствиям запуска российского газопровода. Газотранспортная система Украины станет просто ненужной, подчеркнул эксперт по энергетике Валентин Землянский.

Снижение объема транзитного газа может привести к тому, что из четырех магистральных газопроводов в эксплуатации останется только один. В результате многие потребители останутся без голубого топлива.

"Определенный объем транзита газа по украинской ГТС сохранится. Проблема в том, что украинская ГТС в том виде, в котором она есть, будет не нужна – она может прокачивать от 120 до 140 миллиардов кубометров в год, что не будет нужно. Нам нужно сейчас думать, что делать с газотранспортной системой и газораспределением", – сказал Землянский в эфире телеканала NewsOne.

"Нафтогаз" тем временем пытается сохранить лицо, заявляя, что продолжит борьбу против "Северного потока – 2". Однако перспективы весьма туманны: Германия, несмотря на напряженные отношения с Россией, на прошлой неделе выдала необходимые разрешения на строительство газопровода.

"Северный поток – 2" пройдет из России по дну Балтийского моря. Как заявляли в Москве, он создается, чтобы обеспечить высокую надежность поставок российского природного газа в Европу. Две нитки газопровода протянутся от побережья России до Германии.

На днях президент Украины признал, что Киев из-за "Северного потока – 2" по причине снижения транзита газа через Незалежную будет терять ежегодно два миллиарда долларов. "Кроме того, "Газпром" может резко сократить поставки газа из Европы на Украину, что может привести к ослаблению нашей страны", – заявил Петр Порошенко. В некоторых странах ЕС, в частности в Дании и Германии, заявили: на выдачу разрешения для строительства "Северного потока – 2" не повлияют никакие дипломатические скандалы.