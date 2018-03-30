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Экономика

"Постоянно наклоняют": Лукашенко после траура закатил истерику России

Александр Лукашенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметился очередным резким высказыванием в адрес России. По его словам, Москва "не понимает" Минск, а раз так, то республика будет искать новые рынки сбыта для своей продукции.
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"Если они решили нас наклонять постоянно непонятно за что, тогда будем искать свое счастье в другом месте, поэтому ищите другие рынки", – заявил политик. На одном рынке все время сидеть нельзя, добавил он.

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По словам главы государства, его страна должна придерживаться собственных интересов. Сейчас же Белоруссия, заявил Лукашенко, "делает доброе дело и стоит на коленях".

Все дело в продолжающемся конфликте между Россельхознадзором и белорусскими производителями. В середине марта глава Минсельхоза России Александр Ткачев заявил, что возглавляемое им ведомство примет "решительные меры" против фальсифицированной молочной продукции, которая поступает в Россию с территории Белоруссии.

Представители ведомства с 19 по 23 марта инспектировали молочные предприятия в соседней стране. В итоге в Россельхознадзоре выдвинули против Минска обвинения в пособничестве мошенническим схемам.

Пока конфликт продолжает набирать обороты. В пятницу, 30 марта, Россельхознадзор запретил поставку пекинской капусты из Белоруссии. В ведомстве заявили, что намерены предотвратить ввоз в страну продукции, находящейся в списке продуктового эмбарго.


Запрет на поставку в Россию части продовольствия с Запада был введен в 2014 году. Однако некоторые товары все же попадали в Россию через территорию Белоруссии, с которой у нашей страны до конца прошлого года фактически отсутствовала граница и таможенный контроль. В Москве неоднократно указывали Минску на подобные нарушения, но белорусское руководство во многом проигнорировало предупреждения со стороны России.

Стоит отметить, что еще на днях Лукашенко выражал солидарность с Россией по поводу пожара в Кемерово, жертвами которого стали 64 человека, 41 из них – дети. 28 марта Минск объявил днем траура, были приспущены флаги на госучреждениях, отменены развлекательные мероприятия. "С глубокой скорбью и болью в Республике Беларусь восприняли известие о пожаре в торговом центре в Кемерове", – заявил Лукашенко.

Автор: Иван Поляков30 марта 2018, 15:49

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