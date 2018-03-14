Эксперт: ЦБ намеренно топит банки

Центробанк ведет двойную политику – регулятор намеренно топит банки, а иногда всеми силами сохраняет их как действующие юридические лица. Эксперты полагают, что таким образом под банковский сектор закладывается мина замедленного действия.

Адвокат бюро "Коблев и партнеры" Сергей Гришанов уверен, что в ситуации, когда были признаки фальсификации отчетности, как в банке "Югра", определить ответственное в этом должностное лицо в ЦБ просто невозможно. Так в эфире программы "Эхономика" на радиостанции "Эхо Москвы" заявил эксперт.

Отрицать тот факт, что Центробанк является регулятором банковского сектора экономики бессмысленно, но в тоже время проводимая им политика должна иметь понятные всем участникам рынка ограничения, считает Гришанов.

По его мнению, решения Центробанка избирательны, а иногда кулуарны и непрозрачны. В похожих ситуациях, отмечает эксперт, никто не может разобраться, почему, как в случае с банком "Югра", ЦБ поступает одним образом, а в случае с банком "Открытие", или "Пересвет", другим образом.

Иногда регулятор намеренно топит банки, а иногда всеми силами сохраняет их как действующие юридические лица. В условиях отсутствия объективных критериев оценки работы ЦБ под оставшийся банковский сектор закладывается мина замедленного действия, которая может сработать неподконтрольно никому.

Эксперт обратил внимание на тот факт, что по закону Центробанк является уникальным юридическим лицом, организационно-правовая форма которого неизвестна. "Это и не коммерческая организация с одной стороны, и не государственный орган с другой. В тех случаях, когда создаются сомнения в его объективности и беспристрастности, утрачиваются законные основания для постановки вопроса об ответственности каждого конкретного должностного лица Центробанка за принятые им решения", – пояснил Гришанов.

Завтра, 15 марта адвокат и другие эксперты соберутся в Москве за круглым столом и обсудят уголовные и правовые аспекты ключевых споров с Центробанком. Участники постараются выработать дорожную карту банковского сообщества, то есть, определить, как выстроить отношения с надзорным органом в новых ужесточившихся условиях. В дискуссии примут участие пострадавшие клиенты и представители акционеров ликвидированных банков.

Напомним, временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов была введена в "Югре" 10 июля 2017 года. На тот момент капитал банка составлял 33 миллиарда рублей. Спустя 18 дней у "Югры" была отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Арбитражный суд Москвы в итоге встал на сторону Центробанка. Однако представители банка намерены продолжать борьбу.

Банк "Югра" по итогам первого полугодия 2017 года занимал 33-е место по размеру активов в банковской системе России.