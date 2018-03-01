Двойные стандарты ЕС позволили Украине победить Россию
В "Газпроме" резко высказались по поводу результатов разбирательства. В действиях арбитража руководство предприятия усмотрело двойные стандарты.
"Ранее эти же арбитры согласились с аргументами "Нафтогаза" о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств "Нафтогаза" по отбору газа. Однако в отношении "Газпрома", ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был", – цитирует представителя компании "Газета.ru". Решение суда нарушает базовые принципы шведского права, которым регулируется контракт, считают в "Газпроме".
Тем временем президент Украины Петр Порошенко поздравил "Нафтогаз" с победой над Россией. Сообщение по этому поводу он сделал в социальной сети Twitter.
"Поздравляю всех украинцев с этой исторической убедительной победой!" – цитирует его Russia Today. Пользователи обрушились с критикой на политика. "Снова чиновники разворуют до копейки, а народу – ни копейки!" – уверены многие украинцы.
Напомним, что Стокгольмский арбитраж рассматривал дело о недопоставках транзитного газа Украине. Из-за этого "Нафтогаз" потерял порядка 4,6 миллиарда долларов, передает телеканал "360".
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