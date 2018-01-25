Газовая перемога Украины обломалась

Если бы давали по рублю каждый раз, когда украинские пропагандисты и наши доморощенные паникер-патриоты праздновали бы какую-нибудь перемогу над Россией, а потом оказывалось, что это не перемога, а настоящая зрада, то я бы уже собрал очень солидную сумму.

Сценарий превращения торжественной победы над клятыми москалями в очередной национальный позор всегда выглядит одинаково. Поразительно, что нашим соседям по глобусу еще не надоело участвовать в этом бесконечном абсурде.

Все начинается с ожидания победы над москалями. Пишутся многочисленные прогнозы. Перемогу обсасывают и обсуждают со всех сторон. Эксперты с умным видом обсуждают как эта будущая, но уже неизбежная победа вписывается в план Запада по удушению России и превращению Украины в витрину западного мира. На следующем этапе подтягиваются профессиональные паникер-патриоты уже из России, которые начинают скакать вместе с украинскими пропагандистами крича что-то вроде "Сталина на вас нет, до чего Путин страну довел", не забывая добавить просьбу прислать им денег на яндекс-кошелек. Потом вроде бы наступает сама перемога.

Вот вам последний пример – выносится первое решение Стокгольмского суда, после которого Нафтогаз заявляет о полной и решительной победой над Газпромом и москалями "по всем пунктам", а потом началась ну просто форменная истерика в СМИ – как украинских, так и российских. Газпром и некоторые вменяемые медийщики призывали не спешить с выводами, подождать окончательного решения и намекали, что все не так однозначно для наших соседей по глобусу. Но кто ж в наше время прислушивается к предложениям проявить здравый смысл? К сожалению, мало кто прислушивается.

В эпоху соцсетей и тотальной погоней за хайпом вовсю рулит принцип из известного стишка: "Ты рассказал мне просто правду, а я ужасную хочу". И вот настал судьбоносный день, окончательное решение Стокгольмского суда по одному из исков вынесено и выясняется, что Нафтогазу таки придется заплатить Газпрому чуть более 2 миллиардов долларов. И вот сейчас начинается самое интересное. Как украинская сторона выпутывается из уже объявленной перемоги.

Нормальному человеку, у которого осталась хоть капля совести, даже в голову не придет такое решение. А в руководстве Нафтогаза нашли по-своему элегантный выход из ситуации: они взяли и засекретили текст решения Стокгольмского суда, мотивируя это тем, что (внимание!) они не хотят дать Газпрому повод для инициирования пересмотра результатов иска. Того самого иска, который Нафтогаз, по сути, проиграл.

Логично. Если никто не может прочитать решение суда, то как бы никто не и проиграл, правда? Не очень понятно, что они будут делать, если Газпром наплюет на неписанные правила ведения цивилизованного бизнеса, и сам опубликует решение. Но в таком случае в Нафтогазе, наверное, скажут, что Газпром опубликовал какой-то фейк.

Ну да ладно, засекречивание решения, в ответ на просьбы налогоплательщиков узнать как Нафтогаз опозорился в Стокгольме – это смешной, но непринципиальный эпизод данной истории. Очень интересно узнать, как Нафтогаз собирается платить 2 миллиарда долларов с учетом того, что у Нафтогаза этих свободных денег просто нет. Их физически нет. Вообще нет и взять неоткуда.

На вчерашней пресс-конференции руководства Нафтогаза выяснялось, как они собираются выходить из этой ситуации. Ответ: никак. Теперь считается, что деньги, которые они должны Газпрому – это кредит страны-агрессора. Проблема в том, что это не кредит и, в соответствии с решением шведского арбитража, штраф за просрочку составляет 600 тыс. долларов в день. Причем руководство Нафтогаза не оспаривает эти цифры, а значит они точные.

На самой пресс-конференции украинские чиновники отшутились, что даже на таких условиях им выгоднее не платить Газпрому и набирать штраф, чем кредитоваться в украинских банках, чтобы найти деньги на выплату долга. Можно было бы, теоретически, занять деньги у какого-нибудь международного финансового института, например, Европейского банка реконструкции и развития. Но под такое дело Нафтогазу никто в Европе денег не даст. И правильно сделает, что не даст.

Казалось бы, вот она очередная перемога над москалями – возможность не платить даже после решения уважаемого европейского арбитражного суда. Но все не так просто, так как перемога в любой момент может превратиться в очередную обидную зраду. Дело в том, что газ-то в любом случае Украине нужен, и покупать она его может или в России, или в Словакии. В России его купить невозможно, потому что до закупки придется выплатить Газпрому долг и штраф, а этого Нафтогаз пока не может себе позволить. Остается Словакия, но тут нужно вспомнить совсем недавнюю новость о словацких злоключениях украинской компании.

22 декабря прошлого года суд Словакии арестовал поставки газа для украинской госкомпании "Нафтогаз" из-за давней задолженности перед итальянской IUGas в размере 21 млн. долларов. Итальянская компания тоже выиграла в Стокгольмском арбитраже, правда в 2012 году, но наивные итальянцы много лет пытались добиться справедливости в украинском правовом поле и только в 2017 годы начали охотиться за активами украинской компании в Евросоюзе, и вот в декабре у них случился первый улов. Газпром, как мы все понимаем, в украинских судах счастья искать не будет, а значит вполне возможно, что уже в этом году начнется увлекательная игра в кошки-мышки в Словакии. Газпром будет искать купленный Нафтогазом газ для Украины, арестовывать и продавать в счет долга.

Если честно, на месте Газпрома я бы подождал пока появится возможность арестовать по-настоящему большое количество газа – так, чтобы Нафтогаз вообще остался без оборотных средств. Но подождем продолжения этой газовой истории. Она обещает быть очень увлекательной.