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Экономика

Украину заставили присосаться к российской трубе

Фото: GLOBAL LOOK press/Str
Киев после более двухлетнего перерыва возобновляет закупки российского газа. По словам главы "Нафтогаза" Украины Андрея Коболева, "Газпром" предложил привлекательную цену голубого топлива для "Незалежной". Таким образом, Киев согласился выполнить решение Стокгольмского арбитража.
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"В этом году необходимо будет выбирать минимальный объем. Обязательство "Газпрома" продать нам газ объемом пять миллиардов кубометров по цене ниже европейской мы считаем позитивным", – сказал глава "Нафтогаза". Однако о каких-либо конкретных сроках относительно начала закупки у Москвы голубого топлива представитель Киева не обмолвился.

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Арбитражный суд Стокгольма, рассматривавший спор "Газпрома" и "Нафтогаза" обязал украинскую компанию выплатить российскому газовому гиганту два миллиарда долларов за уже поставленный газ в 2014-2015 годах. Кроме того, решением суда был снижен годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров. При этом оставлено обязательное условие ("бери или плати") относительно закупки 80% этого объема – около четырех миллиардов кубометров в год до окончания действия контракта (конец 2019 года).


Отношения "Газпрома" и "Нафтогаза" действительно потеплели в последнее время, прокомментировал новости о скорой закупке Украиной российского голубого топлива старший аналитик инвесткомпании "Альпари" Роман Ткачук. По словам эксперта, решение было ожидаемым.

"Газпром" отозвал ряд претензий, и это свидетельствует о прогрессе в переговорах между сторонами. Возможно, в скором времени мы услышим новости относительно того, как будет решен вопрос с долгом и вопрос стоимости газа для Украины", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.

Ткачук отметил, что Киеву действительно тяжело без российского голубого топлива, несмотря на обратные заявления украинского руководства. Он также подчеркнул, что последнее время акции российского газового гиганта прибавили в стоимости 10%, а на фоне новости о договоренности с "Нафтогазом" их цена может еще больше увеличиться.

"Конечно, резкого роста поставок на Украину в ближайшее время мы не ждем. Но сам по себе позитивен тот факт, что "Газпром" и "Нафтогаз" нашли точки соприкосновения, компромисс", – добавил эксперт.

Напомним, что в середине сентября прошлого года президент Украины Петр Порошенко отчитался о поставке первой партии угля из США на Украину. Это заявление было сразу подвергнуто критике со стороны специалистов. Они считают, что американский уголь неоправданно дорогой и его все равно не хватит на покрытие дефицита, который образовался в стране.

Автор: Иван Поляков17 января 2018, 16:34

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