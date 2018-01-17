Украину заставили присосаться к российской трубе
"В этом году необходимо будет выбирать минимальный объем. Обязательство "Газпрома" продать нам газ объемом пять миллиардов кубометров по цене ниже европейской мы считаем позитивным", – сказал глава "Нафтогаза". Однако о каких-либо конкретных сроках относительно начала закупки у Москвы голубого топлива представитель Киева не обмолвился.
Арбитражный суд Стокгольма, рассматривавший спор "Газпрома" и "Нафтогаза" обязал украинскую компанию выплатить российскому газовому гиганту два миллиарда долларов за уже поставленный газ в 2014-2015 годах. Кроме того, решением суда был снижен годовой объем закупок по контракту до пяти миллиардов кубометров. При этом оставлено обязательное условие ("бери или плати") относительно закупки 80% этого объема – около четырех миллиардов кубометров в год до окончания действия контракта (конец 2019 года).
Отношения "Газпрома" и "Нафтогаза" действительно потеплели в последнее время, прокомментировал новости о скорой закупке Украиной российского голубого топлива старший аналитик инвесткомпании "Альпари" Роман Ткачук. По словам эксперта, решение было ожидаемым.
"Газпром" отозвал ряд претензий, и это свидетельствует о прогрессе в переговорах между сторонами. Возможно, в скором времени мы услышим новости относительно того, как будет решен вопрос с долгом и вопрос стоимости газа для Украины", – сказал аналитик в эфире радио Sputnik.
Ткачук отметил, что Киеву действительно тяжело без российского голубого топлива, несмотря на обратные заявления украинского руководства. Он также подчеркнул, что последнее время акции российского газового гиганта прибавили в стоимости 10%, а на фоне новости о договоренности с "Нафтогазом" их цена может еще больше увеличиться.
"Конечно, резкого роста поставок на Украину в ближайшее время мы не ждем. Но сам по себе позитивен тот факт, что "Газпром" и "Нафтогаз" нашли точки соприкосновения, компромисс", – добавил эксперт.
Напомним, что в середине сентября прошлого года президент Украины Петр Порошенко отчитался о поставке первой партии угля из США на Украину. Это заявление было сразу подвергнуто критике со стороны специалистов. Они считают, что американский уголь неоправданно дорогой и его все равно не хватит на покрытие дефицита, который образовался в стране.
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