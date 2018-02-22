Украина предъявила России новые обвинения по Крыму

Глава "Черноморнефтегаза" Светлана Нежнова обвинила нашу страну в незаконной добыче более семи миллиардов кубометров газа на полуострове. Украинская компания, дублирующая название российской, считает себя собственником нефтегазовых активов на территории Крыма.

Нежнова сообщила, что заявления от российских властей о планах прекратить добычу на Одесском газовом месторождении не поступало. Она не исключила, что в связи с приближением международных судов, "возможно, Россия предпримет какие-то меры".

"Сейчас Россией незаконно добыто 7,2 миллиарда кубометров газа, из которых половина — Одесское газовое месторождение (3,5 миллиарда). Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры", – цитирует главу компании украинский телеканал "Громадське". По ее словам, с 2014 года Россия пробурила на месторождении 11 скважин.

Отметим, из-за спора с Украиной в международном арбитражном суде наша страна готовится прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны. Оно обеспечивает российский полуостров почти половиной собственной добычи газа.

Оде́сское га́зовое месторожд. Доказанные запасы 21 млрд м3 газа

До дек.2016 является (тся?) основным источником газа для Крыма

Из вики — БьянкаR��S (@HapppyRS) 13 сентября 2017 г.

Киев же не раз утверждал, что Москва ведет там "неразрешенную хозяйственную деятельность". Как писали Dni.Ru, российская сторона хотела договориться о внесудебном урегулировании спора. Однако цена, которую заломили украинские представители, оказалась слишком высокой. Специалисты подсчитали, что дешевле и проще будет поставлять газ в Крым из материковой части России по трубопроводу из Кубани.