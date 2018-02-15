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Экономика

Украина подпортила жизнь России в Крыму

Фото: GLOBAL LOOK press/Liu Dawei
Из-за спора с Украиной в международном арбитраже Россия готовится прекратить добычу на крупнейшем газовом месторождении крымской шельфовой зоны. Оно обеспечивает российский полуостров почти половиной собственной добычи газа.
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Сразу несколько источников указывают, что российская компания "Черноморнефтегаз" планирует к 1 июля 2018 года прекратить добычу голубого топлива на Одесском газовом месторождении, расположенном в крымской шельфовой зоне, передает РБК. Оно обеспечивает полуостров почти половиной собственной добычи газа.

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Причиной такого решения называется международный арбитражный спор по морскому праву, который против России инициировала Украина. Отмечается, что ее претензии касаются самого широкого круга вопросов, в том числе и добычи Россией газа на Одесском месторождении.

Киев утверждает, что Москва ведет там "неразрешенную хозяйственную деятельность". Прекращение добычи станет тактическим ходом, который автоматически снимет претензии о какой-либо работе на месторождении. При этом вопрос возвращения Незалежной контроля над объектами не стоит.

Примечательно, что российская сторона хотела договориться о внесудебном урегулировании спора. Однако цена, которую заломили украинские представители, оказалась слишком высокой. Специалисты подсчитали, что дешевле и проще будет поставлять газ в Крым из материковой части России по трубопроводу из Кубани.

Российские чиновники рассматривают разные варианты развития событий. Большинство уверено, что Одесское месторождение никогда не будет передано Украине.

Автор: Геннадий Куприянов15 февраля 2018, 08:51
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