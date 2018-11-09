Трамп выдвинул унизительное требование Порошенко
Он посетовал, что по итогам прошедшего полугодия почти треть угля Украина получила из США. И это при том, с сожалением заметил экс-министр, что американский антрацит дороже российского и южноафриканского.
Червоненко в эфире телеканала NewsOne рассказал о письме посла Соединенных Штатов, который выступил против выделения крупных денежных средств на развитие украинских шахт. В обоснование своей позиции дипломат утверждает, что противниками такого шага являются добытчики угля из Пенсильвании – того самого антрацита, который США поставляют Украине. "Потому что может обидеться Пенсильвания и контрактов не будет", – сказал Червоненко.
А затем бывший министр, видимо, решает немного пошутить и заявляет, что Украина является независимой страной. А раз так, уверен он, то Киев сам волен выбирать выгодные для себя условия. По его словам, украинские шахтеры могут нарастить объемы производства угля с 11 до 30 тысяч. "При таких объемах будет другая себестоимость, с которой импортный уголь для ТЭС не сравнится", – заключил экс-чиновник.
Напомним, Украина начала закупать антрацит в США из-за потери угольных шахт в Донбассе, которые до 2014 года давали стране львиную долю энергоносителей. Договоренность о поставках американского антрацита была достигнута в ходе встречи главы Белого дома Дональда Трампа с президентом Украины Петром Порошенко в июне прошлого года.
Первая партия угля из Соединенных Штатов прибыла в порт Одессы спустя три месяца – в сентябре 2017 года. Согласно условиям контракта, за тонну американского антрацита Незалежная должна платить 113 долларов. Всего Украина планирует закупить пенсильванского угля почти на 80 миллионов долларов.
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