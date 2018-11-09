Трамп выдвинул унизительное требование Порошенко

Американские власти заставляют украинское руководство покупать дорогой уголь из США вместо того, чтобы увеличивать объемы добычи собственных энергоносителей. На поведение американских "партнеров" пожаловался в эфире одного из телеканалов бывший министр транспорта и связи Незалежной Евгений Червоненко.



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