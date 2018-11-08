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Экономика

Оплеванный Порошенко встал на колени перед Меркель

Петр Порошенко и Ангела Меркель. Фото: www.globallookpress.com
Президент Украины Петр Порошенко, а также Верховная рада и правительство предостерегают Европу от участия в проекте российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил спикер парламента Незалежной Андрей Парубий. По всей видимости, Киев делает последнюю попытку сорвать строительство газопровода, главную выгоду от которого получит Германия. 
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По словам Парубия, который считается близким соратником президента Петра Порошенко, в Киеве хорошо знает возможности, которые есть у Москвы в продвижении своей энергетической повестки. "Россия может использовать энергетический кнут для коррумпирования и влияния на политическую верхушку", – заявил парламентарий.  

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Спикер Верховной рады призвал не списывать со счетов украинскую газотранспортную систему и предложил пригласить к ее использованию США. ГТС Незалежной, заявил Парубий на международной конференции "Уроки гибридного десятилетия", должна эксплуатироваться совместно с американцами, чтобы помешать России взять ее под контроль. 

Ранее отказаться от "Северного потока – 2" европейцев уговаривал президент Украины Петр Порошенко. Особенно лидер Незалежной просил об этом германского канцлера Ангелу Меркель. ФРГ, как известно, один из главных сторонников проекта.

Однако переговоры с Меркель закончились безрезультатно. По ее словам, Берлин не откажется от участия в "Северном потоке – 2", однако желает сохранения транзита газа через украинскую территорию. Что касается России, президент Владимир Путин подчеркивал, что дальнейшее использование украинской газотранспортной системы возможно, только если это будет целесообразно. 

Напомним, в июле этого года газопровод начали укладывать на территории Германии. Также продолжаются подготовительные работы по укладке труб в водах Финляндии и Швеции. Процесс идет, и остановить его не в силах ни Киев, ни его влиятельные западные кураторы. Начало эксплуатации запланировано на 1 января 2020 года. 

Общая стоимость "второго потока" – десять миллиардов евро. Он пройдет в территориальных водах России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании.

Автор: Иван Поляков8 ноября 2018, 11:34

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