Оплеванный Порошенко встал на колени перед Меркель

Президент Украины Петр Порошенко, а также Верховная рада и правительство предостерегают Европу от участия в проекте российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом заявил спикер парламента Незалежной Андрей Парубий. По всей видимости, Киев делает последнюю попытку сорвать строительство газопровода, главную выгоду от которого получит Германия.



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