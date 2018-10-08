Яровая назвала обманом заявления о продуктовом дефиците

Появившиеся в прессе сообщения представителей торговых сетей о возможном дефиците продуктов являются недостоверной информацией и обманом граждан. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о возможном недостатке продуктов в супермаркетах из-за запрета для ретейлеров возвращать товары поставщикам. Законодатель предложила провести парламентские слушания по теме с участием заинтересованных лиц.



Сообщения о дефиците Яровая назвала уловкой, чтобы сохранить дискриминацию в отношении производителей. Она отметила, что иностранным поставщикам ретейлеры никогда ничего не возвращали. "Получается, торговые сети ущемляют интересы исключительно наших отечественных производителей, а значит, и российских граждан", – подчеркнула вице-спикер Госдумы.

Возвраты торговыми сетями нереализованных товаров производителям Яровая назвала "издевательством". Она отметила, что производитель тратится на изготовление продукции, на упаковку, налоги, зарплаты работникам и прочее. "Но торговые сети не желают нести свои риски и возвращают все непроданное", – посетовала законодатель. Она подчеркнула, что если человек купил в магазине лишнее и не съел это, то вернуть остатки в магазин он не имеет права.

В качестве примера законодатель привела данные из письма Ассоциации "Хлебопеки Санкт-Петербурга". В прошлом году ее членам возвратили порядка 14 тысяч тонн непроданного хлеба на сумму более миллиарда 300 миллионов рублей.





По словам депутата, внесенную инициативу о запрете ретейлерам возвращать продукцию поставщикам поддержали 75 регионов, девять отраслевых союзов производителей. Кроме того, сообщила Яровая, в субъектах Федерации прошло более 600 круглых столов с участниками продовольственного рынка.

Как отметила зампред нижней палаты, только честные отношения с производителем и покупателем могут быть основой для здоровой конкуренции и продовольственной безопасности страны. Законодатели, подчеркнула Яровая, выступают за открытый диалог. "Предлагаю провести его в формате парламентских слушаний с участием всех заинтересованных сторон в интересах граждан России", – сказала вице-спикер.





Напомним, в Госдуме седьмого созыва вошло в практику проводить большие парламентские слушания по обсуждению наиболее значимых и актуальных инициатив. В нижней палате уже проходили слушания по защите прав участников долевого строительства, по реновации, развитию цифровой экономики, совершенствованию пенсионной системы и другим актуальным вопросам.