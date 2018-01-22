На Украине льют слезы из-за Крымского моста

Строящийся Крымский мост оставит украинские порты на Азовском море без рынков сбыта. На это пожаловался глава коммерческой службы Мариупольского морского торгового порта Игорь Барский.



Современные океанские суда не смогут попасть в Мариуполь и другие порты Азовского моря, поскольку просвет арок Крымского моста составляет 35 метров, заявил он. При этом, по правилам Министерства транспорта России, длина судов должна составлять не более 160 метров, а высота – 33.

По словам Барского, теперь Мариупольскому порту будут недоступны коммерческие направления в Юго-Восточную Азию, Вьетнам, Южную Корею, а также в США, Мексику и страны Латинской Америки. "Все эти направления практически исчезли, потому что перевозились на больших судах, ну, скажем, типа Panamax. Кое-что осталось, но то, что ушло от нас, это печально, и оно не вернется. Никогда не вернется", – пожаловался он.

Активно продолжающееся строительство Крымского моста периодически вызывает приступы острой ненависти в Незалежной. И если раньше украинские "эксперты" с уверенностью утверждали, что построить мост невозможно в силу ряда причин, то теперь, видя, как его пролеты постепенно возносятся над водной гладью, сменили заезженную пластинку.

Главный лейтмотив их "аналитических выкладок" состоит в том, что Киев сам будет пользоваться мостом после возвращения Крыма. Впрочем, иногда нездоровая фантазия "экспертов" рождает другой, более радикальный план действий.





Бывший замначальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко заявил о возможности ядерного удара по Крымскому мосту. По его словам, возводимое сооружение с военной точки зрения достаточно уязвимо. "Мост представляет собой стратегическую артерию, которая может обеспечивать соответствующую крымскую группировку противника, а также способствовать экономическому росту Крыма", – сообщил он.





Напомним, протяженность Крымского моста составляет 19 километров. Он возводится в рамках целевой программы социально-экономического развития Республики Крым и города федерального значения Севастополь до 2020 года за счет средств федерального бюджета.

В августе-сентябре прошлого года строители установили железнодорожную и автомобильную арки моста. Частично движение по нему будет открыто уже в конце 2018 года. С запуском железнодорожного сообщения в конце 2019-го мост начнет работать на полную мощность.

