Украина нанесла новый удар по "Газпрому"

Суд в Киеве подтвердил законность взыскания 80 миллионов гривен в счет штрафа "Газпрома" за нарушение украинского антимонопольного законодательства. Общий размер претензий к российской компании превышает 170 миллиардов гривен.

Судебное решение касается малой части штрафа, который киевские суды обязали заплатить российского газового монополиста. На Украине "Газпром" обвиняют в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита голубого топлива.

Ранее Высший хозяйственный суд Украины отменил решение нижестоящих судебных инстанций, отказавших в предоставлении разрешения на списание дивидендов "Газтранзита" за 2016 год в объеме 3,1 миллион долларов в счет погашения штрафа "Газпрома" за нарушение антимонопольного законодательства.

Министр юстиции Украины Павел Петренко сообщил своим подписчикам в Facebook, что его ведомство продолжает работать над исполнением судебного решения по взысканию с "Газпрома" в бюджет Украины 171 миллиарда гривен (около 6,4 миллиарда долларов).

В 2015 году Антимонопольный комитет Украины выписал "Газпрому" штраф за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов в размере 3,2 миллиарда долларов. Российская компания высказала удивление по поводу абсурдных претензий Украины и заявила, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины. Попытки "Газпрома" добиться отмены этого решения в украинских судах не увенчались успехом. С момента предъявления претензий штраф увеличился за счет пени и неустоек.



Как писали Dni.Ru, в середине мая 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отклонил кассационную жалобу "Газпрома", требовавшего отменить решение о принудительном взыскании с компании в пользу Киева гигантского штрафа.