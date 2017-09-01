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Экономика

В процесс по делу "Югры" вступает бизнес-омбудсмен

Фото: Петр Козлов/Dni.Ru
Уполномоченный по защите прав предпринимателей при президенте России Борис Титов выступит в качестве третьей стороны в суде по делу банка "Югра", где представители последнего обжалуют отзывы лицензии. По словам главы экспертно-правовой службы бизнес-омбудсмена Алексея Рябова, Титов в ходе процесса сформулирует правовую позицию по делу.
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Как пояснил Алексей Рябов, у Бориса Титова, как у уполномоченного по правам предпринимателей, есть возможность вступать в процесс в качестве третьего лица на стороне бизнесменов, чьи права требуют защиты. "Это закреплено в Арбитражном процессуальном кодексе, – пояснил он. – С точки зрения права такая возможность есть, и она вытекает непосредственно из закона".

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По словам Рябова, у бизнес-омбудсмена есть практика участия в других судах в качестве третьего лица. Так, например, Титов уже выступал в такой роли в отдельных спорах, которые идут в рамках банкротства Пробизнесбанка. Третье лицо является полноценным участником процесса и имеет все права и обязанности стороны по делу, пояснил Рябов.

"Статус третьего лица – это те же права, что и у стороны по делу, но мы от стороны по делу юридически не зависим, – цитирует его RNS. – То есть здесь мы выступаем независимым участником процесса".

Глава экспертно-правовой службы бизнес-омбудсмена рассказал, что в аппарате уполномоченного ознакомятся с материалами дела и конкретную правовую позицию сформулируют немного позже. Однако, сказал он, есть абсолютно четкое понимание того, что политика, проводимая ЦБ, чрезвычайно болезненна.

"За каждым банкротством банка стоят сломанные судьбы сотен тысяч людей. Это и вкладчики, чьи вклады по сумме превышали застрахованную сумму, это члены их семей, это предприниматели, это работники предпринимателей, члены семей работников. То есть это трагедия для многих", – заявил Рябов.

При этом, отметил он, ЦБ, как правило, довольно скупо поясняет свои действия по введению временной администрации и выбору дальнейшей судьбы той или иной кредитно-финансовой организации. "То ли банк банкротится, то ли, как в случае с "Открытием", Центральный банк приступает к санации этого банка. И это как раз вызывает самые большие вопросы – информационная закрытость Центрального банка в принятии решений", – пояснил Рябов.

Накануне пресс-служба бывшего председателя правления "Югры" Дмитрия Шиляева сообщила о подаче в арбитражный суд иска о признании недействительным приказа ЦБ об отзыве у банка лицензии. Ранее Шиляев обратился в арбитраж, оспаривая введение временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов.

Предварительное слушание по делу прошло 15 августа. В ходе него представители "Югры" просили привлечь к участию в процессе в качестве третьей стороны Генпрокуратуру. Также они ходатайствовали о предоставлении плана участия Агентства по страхованию вкладов в мерах по предотвращению банкротства банка. Суд отказал в удовлетворении обоих ходатайств. Напомним, временная администрация была введена в "Югре" 10 июля, 28 июля у банка была отозвана лицензия.

Автор: Дмитрий Куклин1 сентября 2017, 15:20

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