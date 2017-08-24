В Тюмени прошел митинг вкладчиков против политики Центробанка

В центре Тюмени прошел митинг вкладчиков банков, лишившихся в разное время лицензий. Люди требовали внести необходимые изменения в действующее законодательство и сделать работу Центробанка максимально прозрачной.

Митингующие утверждали, что вкладчики всех российских финансовых учреждений стали заложниками непрозрачных и неподконтрольных решений Центробанка. В пример они приводили последние события вокруг банка "Югра". 10 июля Центробанк своим решением приостановил полномочия акционеров и руководства "Югры", передав управление банком под контроль АСВ.

Руководитель инициативной группы вкладчиков Николай Николаев от имени так называемых "превышенцев" (граждан, сумма вкладов которых больше установленной законодательством страховой суммы в 1,4 миллиона рублей) потребовал от Центробанка вернуть деньги в полном объеме, сообщает тюменский городской портал Tumix.ru.

"Решение ЦБ и АСВ мы считаем полностью незаконным. Банк был надежным, и претензии регулятора безосновательны. Мы будем бороться за деньги вкладчиков", – заявил на митинге один из вкладчиков "Югры".





Напомним, что Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат вкладчикам банка "Югра" в 170 миллиардов рублей. Деньги начали выдавать во второй половине июля.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".