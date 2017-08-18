Вкладчики "Югры" обратились к Набиуллиной
Вкладчики, чьи счета и депозиты превышают сумму, гарантированную государством, хотят, чтобы глава Центробанка обратилась к Агентству по страхованию вкладов за разъяснениями деталей плана финансового оздоровления банка "Югры". Документы будут отправлены по почте в бумажном виде и через сайт регулятора, говорится в письме клиентов банка.
"В связи с тем, что на первом судебном заседании представители АСВ не назвали основания, по которым была парализована работа банка, бизнес его клиентов и заморожены деньги вкладчиков на сумму более 15 миллиардов рублей, мы обращаемся к Вам с требованием запросить у Агентства по страхованию вкладов план оздоровления банка, который стал основанием для ввода временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации, и представить этот документ его кредиторам", – отмечается в письме, текст котрого приводит портал Банки.ру.
Как заявил организатор сообщества вкладчиков-превышенцев "Югры" Николай Николаев, АСВ не имеет права быть кредитором по отношению к вкладчикам банка, у которого была отозвана лицензия. Превышенцы также требуют от регулятора следующие сведения: какие фактические данные использовались при подготовке плана, кто готовил план, как рассматривался и утверждался, какая роль была отведена АСВ в плане и насколько соответствуют фактические действия АСВ плану.
Вкладчики готовы отстаивать свои права вплоть до подачи исков против Центробанка в высшие судебные инстанции. Они также намерены проводить митинги с требованиями внести необходимые изменения в федеральные законы для защиты вкладчиков от мошеннических схем.
Напомним, что 10 июля Центробанк своим решением приостановил полномочия акционеров и руководства "Югры", передав управление банком под контроль АСВ. Это решение вызвало у экспертов недоумение – по оценкам наблюдателей, входящий в ТОП-30 отечественных кредитных учреждений банк не имел каких-либо признаков банкротства или наличия неликвидности.
Помимо этого, установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля.
Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".
Команде "Прямого эфира" официально представили нового ведущего
Ведущая брачного шоу считает, что перемены назрели давно
Друзья решились на крайние меры
21 миллион из родственников покойной певицы будут выбивать по решению суда