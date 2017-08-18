Вкладчики "Югры" обратились к Набиуллиной

Вкладчики-превышенцы банка "Югра" требуют от председателя Центробанка детали плана участия в финансовом оздоровлении кредитной организации, которой они доверили свои деньги. Люди собирают подписи под заявлением на имя Эльвиры Набиуллиной.

Вкладчики, чьи счета и депозиты превышают сумму, гарантированную государством, хотят, чтобы глава Центробанка обратилась к Агентству по страхованию вкладов за разъяснениями деталей плана финансового оздоровления банка "Югры". Документы будут отправлены по почте в бумажном виде и через сайт регулятора, говорится в письме клиентов банка.

"В связи с тем, что на первом судебном заседании представители АСВ не назвали основания, по которым была парализована работа банка, бизнес его клиентов и заморожены деньги вкладчиков на сумму более 15 миллиардов рублей, мы обращаемся к Вам с требованием запросить у Агентства по страхованию вкладов план оздоровления банка, который стал основанием для ввода временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов финансовой организации, и представить этот документ его кредиторам", – отмечается в письме, текст котрого приводит портал Банки.ру.

Как заявил организатор сообщества вкладчиков-превышенцев "Югры" Николай Николаев, АСВ не имеет права быть кредитором по отношению к вкладчикам банка, у которого была отозвана лицензия. Превышенцы также требуют от регулятора следующие сведения: какие фактические данные использовались при подготовке плана, кто готовил план, как рассматривался и утверждался, какая роль была отведена АСВ в плане и насколько соответствуют фактические действия АСВ плану.

Вкладчики готовы отстаивать свои права вплоть до подачи исков против Центробанка в высшие судебные инстанции. Они также намерены проводить митинги с требованиями внести необходимые изменения в федеральные законы для защиты вкладчиков от мошеннических схем.

Напомним, что 10 июля Центробанк своим решением приостановил полномочия акционеров и руководства "Югры", передав управление банком под контроль АСВ. Это решение вызвало у экспертов недоумение – по оценкам наблюдателей, входящий в ТОП-30 отечественных кредитных учреждений банк не имел каких-либо признаков банкротства или наличия неликвидности.

Помимо этого, установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".



