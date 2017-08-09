Турцию взбесил отказ России от помидоров Эрдогана

Турция рассматривает возможность введения ответных санкций в отношении России. Причиной этому стала позиция Москвы, которая по-прежнему отказывается допускать турецкие томаты на отечественный рынок.

"Сложности имеют место не только в вопросе экспорта томатов, но и ряда других наименований продукции", – заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи после встречи с членами правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции. По словам чиновника, сложившаяся ситуация может "вызвать ответную реакцию" Анкары.

Напомним, ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что Москва не собирается возвращать на рынок турецкие томаты. "Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами – это и огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства", – сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".





Такой же позиции придерживаются и в Россельхознадзоре. Так, в марте этого года в ведомстве заявили, что снятие эмбарго на поставку томатов, а также огурцов, яблок и некоторых других турецких продуктов нанесет серьезный ущерб российскому сельхозбизнесу.

Сами же производители благодарны за такую поддержку и выступают за продление продовольственного эмбарго. Так, по словам главы Национального плодоовощного союза Сергея Королева, экономические ограничения следует продлить до 2020 года. Он отметил, что экспорт томатов – крайне чувствительный вопрос для Анкары, потому как ранее турецкий бюджет получал около полумиллиарда долларов от их экспорта. "В Европу эти помидоры не перенаправить, там избыток своей продукции", – сказал эксперт.

Напомним, Россия ввела санкции против Турции в конце 2015 года, после того как был сбит бомбардировщик Су-24. В качестве ответной меры Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Анкары. Под ограничения попали мясо птицы, томаты, мандарины, а также другие овощи и фрукты.

