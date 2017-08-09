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Экономика

Турцию взбесил отказ России от помидоров Эрдогана

Фото: GLOBAL LOOK press/Ludek Perina
Турция рассматривает возможность введения ответных санкций в отношении России. Причиной этому стала позиция Москвы, которая по-прежнему отказывается допускать турецкие томаты на отечественный рынок.
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"Сложности имеют место не только в вопросе экспорта томатов, но и ряда других наименований продукции", – заявил министр экономики Турции Нихат Зейбекчи после встречи с членами правления Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции. По словам чиновника, сложившаяся ситуация может "вызвать ответную реакцию" Анкары.

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Напомним, ранее министр сельского хозяйства России Александр Ткачев заявил, что Москва не собирается возвращать на рынок турецкие томаты. "Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами – это и огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства", – сказал чиновник в эфире телеканала "Россия 24".

Александр Ткачёв Фото: kremlin.ru

Такой же позиции придерживаются и в Россельхознадзоре. Так, в марте этого года в ведомстве заявили, что снятие эмбарго на поставку томатов, а также огурцов, яблок и некоторых других турецких продуктов нанесет серьезный ущерб российскому сельхозбизнесу.

Сами же производители благодарны за такую поддержку и выступают за продление продовольственного эмбарго. Так, по словам главы Национального плодоовощного союза Сергея Королева, экономические ограничения следует продлить до 2020 года. Он отметил, что экспорт томатов – крайне чувствительный вопрос для Анкары, потому как ранее турецкий бюджет получал около полумиллиарда долларов от их экспорта. "В Европу эти помидоры не перенаправить, там избыток своей продукции", – сказал эксперт.

Напомним, Россия ввела санкции против Турции в конце 2015 года, после того как был сбит бомбардировщик Су-24. В качестве ответной меры Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Анкары. Под ограничения попали мясо птицы, томаты, мандарины, а также другие овощи и фрукты.

Автор: Иван Поляков9 августа 2017, 20:53

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