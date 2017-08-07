Москва вынесла смертный приговор помидорам Эрдогана

Москва не собирается возобновлять поставки турецких помидоров. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства России Александр Ткачев.

"Мы в свое время дали серьезный сигнал отечественном бизнесу по вопросу насыщения нашего российского рынка томатами и, в целом, овощами – это и огурцы и многое другое. Конечно, потрачены государственные средства", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, отметил Ткачев, возвращать турецкие помидоры на российский рынок было бы неправильно по отношению к отечественным производителям. "Мы, конечно, к этому не только не готовы, но и не будем этого делать", – добавил министр.

Ткачев по сути повторил позицию министерства, высказанную им еще в апреле прошлого года. "Позиция правительства – нет, мы помидорный рынок открывать не собираемся. Будем поддерживать прежде всего отечественного товаропроизводителя", – сказал тогда чиновник.





Такую же позицию неоднократно озвучивали в Россельхознадзоре. В марте этого года в ведомстве сообщили, что снятие эмбарго на поставку турецких томатов, а также яблок, груш, огурцов и других продуктов, нанесет ущерб отечественному сельскохозяйственному бизнесу.

По словам главы Национального плодоовощного союза Сергей Королева, необходимо продлить эмбарго до 2020 года. Он отметил, что это самый болезненный вопрос для Анкары, поскольку ранее экспорт томатов в России приносил в турецкий бюджет около 500 миллионов долларов в год. "В Европу эти помидоры не перенаправить, там избыток своей продукции", – подчеркнул эксперт.

Королев уверен: если пустить на наш рынок турецкую продукцию, Анкара постарается искусственно снизить цены, чтобы ослабить позиции конкурентов. "Этому способствуют в принципе низкая стоимость турецких овощей в ущерб качеству и то, что сейчас подешевела турецкая лира", – пояснил он.

Напомним, Россия ввела санкции против Турции в конце 2015 года, после того как был сбит бомбардировщик Су-24. В качестве ответной меры Москва ввела продуктовое эмбарго в отношении Анкары. Под ограничения попали мясо птицы, томаты, мандарины, а также другие овощи и фрукты.

