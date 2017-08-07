На Украине запланировали энергетическую катастрофу

Украинская газотранспортная система может быть технически не готова к прокачке ресурсов из-за сокращения инвестиций. В таком случае, по мнению экспертов, страну ждет энергетическая "катастрофа".

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик раскритиковал политику корпорации "Нафтогаз", обвинив ее в нецелесообразном сокращении инвестиций в "Укртрансгаз". "Я считаю бестолковой политику "Нафтогаза" относительно транспортной системы, они уже ее для себя, скажем, зачеркнули и не рассматривают в 2019 году", – заявил чиновник. По его мнению, из-за действий компании газотранспортная система страны может оказаться технически не готова к прокачке топлива.

"Если она (газотранспортная система. – Прим. ред.) будет не готова, это будет катастрофа", – заявил он в эфире украинского "Первого национального" телеканала. Игорь Насалик поддержал позицию "Укртрансгаза", согласно которой страна может быть не готова к грядущему отопительному сезону. В то же время глава Минэнерго подчеркнул, что в его ведомстве "нет проблем в целом к прохождению осенне-зимнего периода".

Ранее руководство "Укртрансгаза" обвинило головную компанию "Нафтогаз" в том, что корпорация опасается последствий строительства Россией газопроводов в обход Украины. В связи с этим она якобы сократила инвестиции в газотранспортную систему страны. "Это их ответственность. Они должны абсолютно по-другому подойти", – поддержал позицию "Укртрансгаза" Игорь Насалик.

Напомним, российская компания "Газпром" ранее сократила транзит газа через Украину, направив часть ресурсов в Европу через немецкий трубопровод OPAL. В связи с этим потери Киева могут достичь 400 миллионов долларов.

В то же время Украина за первое полугодие 2017 года вдвое увеличила импорт газа из Европы. "За шесть месяцев 2017 года для потребностей потребителей Украины 31 трейдер импортировал семь миллиардов кубов газа, что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году", – сообщили в июле в пресс-службе "Укртрансгаза".

