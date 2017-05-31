ЕС внезапно встал на сторону Украины в газовой войне с Россией

Стокгольмский арбитражный суд отменил требование "Газпрома" "бери или плати" по контракту о поставках газа Киеву. Кроме того, он удовлетворил требование о пересмотре цены на голубое топливо.

"Мы подтверждаем, что Стокгольмский арбитраж отменил все претензии "Газпрома" по take-or-pay и подтвердил возможность пересмотра цен", – цитирует "Газета.ru" пресс-службу "Нафтогаза". Начальник финансово-экономического департамента "Газпрома" Александр Иванников заявил, что российская компания изучает промежуточное решение суда по спору с украинским "Нафтогазом" по контракту на поставки голубого топлива.

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль также заявила, что Стокгольмский трибунал удовлетворил требование "Нафтогаза" об отмене запрета на реэкспорт газа, передает "Интерфакс". "Решение Стокгольмского арбитражного института сегодня дает ответы на правовые вопросы в споре по контракту 2009 года о поставках газа между "Нафтогазом" и "Газпромом". Это однозначная победа. Евроинтеграция в силе", – заявила она.

Напомним, встречные иски "Нафтогаза" и "Газпрома" по контракту на поставку газа были поданы в арбитражный суд в июне 2014 года, устные слушания были завершены в октябре 2016 года, а решение ожидается во втором квартале 2017-го. По состоянию на начало апреля 2017 года, взаимные претензии "Газпрома" и "Нафтогаза" по контракту купли-продажи газа с учетом штрафов и процентов составляли около 45,7 миллиарда долларов и 17,9 миллиарда долларов соответственно.

