Суд немецкого Дюссельдорфа вслед за Европейским верховным судом отменил ограничения относительно доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL в Германии, по которому российский газ транспортируется в обход Польши и Украины. Эксперты утверждают, что судебное решение положительно отразится на росте поставок газового гиганта в Европу.

Как заявил глава OPAL Gastransport Эдуард Шмитке, он доволен решением суда. "Наконец есть решение, которого мы ждали с января. Мы можем предложить рынку 100%-ную загрузку мощности OPAL. Так что газопровод может вносить важнейший вклад в безопасность поставок в Германии и в Европе", – сказал Шмитке.

По словам экспертов, после решения суда следует ожидать увеличения поставок российского голубого топлива в страны ЕС. OPAL является для Москвы гораздо более привлекательным маршрутом транспортировки, нежели Украина, считает политолог Алексей Гривач. "Через "Северный поток" риски ниже, плюс происходит возврат инвестиций, которые осуществлял "Газпром" и его партнеры", – цитирует эксперта "Лайф".

Гривач отметил, что транспортировка газа через украинский маршрут сталкивается с постоянной угрозой срыва. "Нет политической задачи отключить Украину от транзита. Этот процесс связан с оптимизацией экспортного потока и его стоимости", – подчеркнул аналитик.





Таким образом, Европа, несмотря на антироссийскую санкционную истерию США, по-прежнему заинтересована в тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в сфере газовых поставок. Американцы, которые рассчитывают новыми ограничениями снизить роль "Газпрома" на рынке Старого Света и создать наиболее благоприятные условия для своего собственного голубого топлива, теперь вынуждены учитывать, что европейские страны более не желают подчиняться их диктату.

Напомним, 2 августа президент США Дональд Трамп подписал закон об ужесточении санкций против России. Помимо прочего, в документе прямо заявлено о необходимости противодействия "Газпрому" в Европе и создани препятствий для реализации проекта "Северный поток – 2".

В Европе отнеслись к этому крайне негативно. По словам управляющего директора Восточного комитета немецкой экономики Михаэля Хармса, политизация строительства газопровода недопустима. Он заявил, что газопровод будет играть важную роль в обеспечении энергетической безопасности не только Германии, но и всего европейского континента.

