АСВ продолжает избегать прокуроров

Центробанк и Агентство по страхованию вкладов не спешат отвечать на сложные вопросы в запутанном деле банка "Югра". На эти вопросы уже пыталась получить ответ Генпрокуратура, но представители регулятора игнорируют вызовы для дачи объяснений.

Сложная и запутанная ситуация, сложившаяся вокруг банка "Югра" требует тщательных разбирательств и поиска ответов на многочисленные вопросы. И больше всего их возникает к действиям Центробанка и АСВ. 16 августа в Тюмень из Москвы срочно вызвали руководителя временной администрации банка "Югра" Галину Алексенцеву. Причиной стала коллективная жалоба сотрудников кредитной организации на невыплату зарплат.

В официальном письме прокуратуры сказано, что срочный вызов связан коллективной жалобой сотрудников банка на невыплату зарплаты за июль. Алексенцеву просят представить документы, подтверждающие начисление заработной платы, а также о задолженности перед работниками тюменского филиала. Письмо опубликовало информагентство URA.RU. В прокуратуре его корреспонденту сообщили, что Галина Алексенцева на прием не являлась.

Источник издания, близко знакомый с ситуацией отметил, что жалоба тюменских сотрудников стала прецедентом и может вдохновить работников других офисов составить подобные обращения. "Когда пришла временная администрация, сотрудников запугали. В банке было выпущено внутреннее распоряжение о запрете разглашения какой-либо информации", – пояснил неназванный собеседник агентства.

Напомним, что 10 июля Центробанк своим решением приостановил полномочия акционеров и руководства "Югры", передав управление банком под контроль АСВ. Это решение вызвало у экспертов недоумение – по оценкам наблюдателей, входящий в ТОП-30 отечественных кредитных учреждений банк не имел каких-либо признаков банкротства или наличия неликвидности.

Помимо этого, установлен трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов финансового учреждения. Агентство по страхованию вкладов оценило объем выплат в 170 миллиардов рублей. Деньги вкладчикам начали выдавать во второй половине июля.

Вместе с тем в Генпрокуратуре выступили в защиту банка. В ведомстве назвали претензии ЦБ безосновательными, поскольку не было учтено, что регулятор при осуществлении надзорных функций и во время проверок не выявил нарушений обязательных нормативов со стороны "Югры".