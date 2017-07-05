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Экономика

Трамп подложит свинью Порошенко после встречи с Путиным

Дональд Трамп. Фото: Alex Wong/Getty Images
Сразу же после встречи президентов России и США администрация Дональда Трампа готовится нанести экономический удар по Киеву. Департамент торговли объявил, что украинско-американское соглашение о приостановке антидемпинговой пошлины прекратит действовать с 10 июля.
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20. А спустя три дня Вашингтон примет важное торговое решение, которое угрожает экономической и геополитической стабильности Украины. Речь идет об отмене антидемпинговой пошлины на импорт стальных труб.

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 В статье для аналитического центра Atlantic Council говорится, что в 2014 году Комиссия США по международной торговле и Департамент торговли приняли решение о введении антидемпинговой пошлины на импорт стальных труб, используемых в нефтедобывающей отрасли. Это было сделано для поддержки экономики Незалежной в условиях антитеррористической операции в Донбассе.

Сообщается: несмотря на то, что война на юго-востоке продолжается, а на украинские трубы приходится менее 1% импорта в США, Департамент торговли объявил, что украинско-американское соглашение о приостановке антидемпинговой пошлины все же прекратит действовать с 10 июля.

Секретарь департамента Вилбур Росс инициировал расследование в отношении всех поставок стали в США, что грозит Киеву еще большим ограничением на продажу своих товаров, пишет украинское издание "Вести".

Напомним, что после встречи с Петром Порошенко американский лидер объявил о планах по экспорту угля на Украину, а также о снятии ограничений на кредитование США угольных проектов за рубежом. А украинский президент похвалился, что в разговоре с Дональдом Трампом была затронута тема сотрудничества между двумя государствами в энергетической сфере. 


Автор: Александр Комаров5 июля 2017, 14:57
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