Трамп подложит свинью Порошенко после встречи с Путиным

Сразу же после встречи президентов России и США администрация Дональда Трампа готовится нанести экономический удар по Киеву. Департамент торговли объявил, что украинско-американское соглашение о приостановке антидемпинговой пошлины прекратит действовать с 10 июля.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа должна пройти 7 июля в Гамбурге на полях саммита G20. А спустя три дня Вашингтон примет важное торговое решение, которое угрожает экономической и геополитической стабильности Украины. Речь идет об отмене антидемпинговой пошлины на импорт стальных труб.

В статье для аналитического центра Atlantic Council говорится, что в 2014 году Комиссия США по международной торговле и Департамент торговли приняли решение о введении антидемпинговой пошлины на импорт стальных труб, используемых в нефтедобывающей отрасли. Это было сделано для поддержки экономики Незалежной в условиях антитеррористической операции в Донбассе.

Сообщается: несмотря на то, что война на юго-востоке продолжается, а на украинские трубы приходится менее 1% импорта в США, Департамент торговли объявил, что украинско-американское соглашение о приостановке антидемпинговой пошлины все же прекратит действовать с 10 июля.

Секретарь департамента Вилбур Росс инициировал расследование в отношении всех поставок стали в США, что грозит Киеву еще большим ограничением на продажу своих товаров, пишет украинское издание "Вести".

Порошенко: на встрече Трамп спросил меня:"Петр, чем тебе помочь?" pic.twitter.com/TjvzME8JoH — Петрович® (@Petrovichmos) 26 июня 2017 г.

Напомним, что после встречи с Петром Порошенко американский лидер объявил о планах по экспорту угля на Украину, а также о снятии ограничений на кредитование США угольных проектов за рубежом. А украинский президент похвалился, что в разговоре с Дональдом Трампом была затронута тема сотрудничества между двумя государствами в энергетической сфере.



