США подкладывают свинью под "Турецкий поток"

Европейские страны, решившие участвовать в создании "Турецкого потока", могут столкнуться с серьезными проблемами. По мнению немецких экспертов, Соединенные Штаты будут всячески мешать реализации проекта Москвы и Анкары.

В строительстве трубопровода между Россией и Турцией заинтересованы Болгария и Греция, а также Сербия и Венгрия, передает RT со ссылкой на Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Тем не менее, специалисты считают, что эти страны могут столкнуться с неожиданными проблемами, которые отвлекут их от участия в проекте.

Сербский эксперт Драгомир Анджелкович привел в пример подобных "серьезных" проблем ситуацию в Македонии. "Как только (бывший премьер-министр Македонии Никола. — Прим. Ред.) Груевский осознал, что российский газопровод через Македонию – хорошая возможность для развития страны и что Македония должна принять участие в "Турецком потоке", сразу же начался процесс его свержения", – пояснил он.

По его словам, в стране обострились столкновения албанских экстремистов с сотрудниками внешнеполитического ведомства, а оппозиционные партии неожиданно нашли новый источник финансирования. В результате лидер социал-демократов Зоран Заев сравнялся в популярности с Николой Груевским. Аналогичная ситуацию может возникнуть и в Сербии, считают местные аналитики.

По мнению экспертов, инициатором подобных "проблем" станут Соединенные Штаты. Таким образом американцы попробуют сорвать строительство "Турецкого потока" и "Северного потока–2", так как они сами планируют продавать в Европу сланцевый газ. "Из-за конкуренции дальнейшие поставки российского газа в Европу недопустимы. Более того, если газ будет течь через Украину, США смогли бы контролировать российский газопровод", – считают аналитики Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Напомним, ранее в Евросоюзе планировали заблокировать проект "Северный поток-2" по созданию газопровода из России в Германию, который позволил бы двукратно увеличить возможности энергетической госкомпании "Газпром" осуществлять экспорт через Балтийское море. "Теперь же вместо этого предлагает договориться с Москвой о том, как снять обеспокоенность в сфере безопасности некоторых входящих в союз стран", – писала влиятельная американская газета The Wall Street Journal.