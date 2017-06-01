"Газпром" пообещал наказать Киев за воровство

"Газпром" спокойно отнесся к решению Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом". Вердикт европейских судей в компании назвали промежуточным. Что же касается намерений украинской стороны отбирать российское голубое топливо в счет "штрафов", то Киеву предложили попробовать такой метод – и посмотреть, что из этого выйдет.

Эйфория "Нафтогаза Украины" и президента Порошенко по поводу решения Стокгольмского арбитража не имеет под собой оснований. В футболе важны забитые голы, а не краткосрочное владение мячом, – так видит ситуацию зампред "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, нынешнее решение – промежуточное, спор с украинской компанией не завершен.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер высказался жестче. "Пусть попробуют", – прокомментировал он намерения "Нафтогаза" отбирать российский газ в счет штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины. Он не стал говорить о судебном разбирательстве в Стокгольме, заявив, что рассуждать о чем-то можно будет только после окончательного решения – которого пока нет.

Комментарий Миллера касался решений Антимонопольного комитета Украины, который решил оштрафовать российский концерн. Комитет обвинил российскую компанию в монополизме на рынке газового транзита, а также в нарушении условий контракта с "Нафтогазом" в 2009-2015 годах. В декабре прошлого года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить около семи миллиардов долларов в пользу Украины. В Москве это расценили как попытку давления на концерн, передает РИА Новости.

Украинские власти тем временем торжествуют по поводу стокгольмского решения. Президент Петр Порошенко увидел в нем первый шаг к энергетической независимости страны. "Решение трибунала дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" по условиям рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это — важный шаг на пути к энергетической безопасности", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже приходится на штрафы за недобор топлива по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Согласно ему, украинская сторона должна ежегодно оплачивать минимальное количество голубого топлива. Общая сумма претензий "Газпрома", по данным отчетности российского холдинга, составляет 37 миллиардов долларов.

Украинская компания же в своем иске требует изменения цены на газ, возмещения переплат (в том числе и за транзитные ставки), а также отмены запрета на перепродажу топлива. 31 мая "Нафтогаз" сообщил, что Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил его требования в отношении принципа "бери или плати".

Якщо б вимога Газпрому була б задоволена, збитки від зрадницької позиції тодішнього керівництва держави склали б більше 45 млрд доларів — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 31 мая 2017 г.

Если Стокгольмский арбитраж удовлетворит требования "Газпрома", убытки Украины превысят 45 миллиардов долларов, написал премьер Владимир Гройсман в соцсети Twitter. Окончательное решение по спору с "Нафтогазом" ожидается до конца июня.