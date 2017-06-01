"Газпром" пообещал наказать Киев за воровство

Итоги расследования крушения Ту-154 Эксклюзив Реновация жилья Дом-2

Самое читаемое

Возмущенные зрители покинули концерт Пугачевой
Жена застала Малахова спящим с Бузовой
Пригожин огорошил известием о Максаковой
В семье звезды "Дома-2" случилось страшное горе
Родная сестра Жанны Фриске борется с раком
партнеры
Четверг 1 июня
Лента новостей
14:39
В Подмосковье девушка заявила в полицию на вампира
14:32
Москвичей пригласили на фестиваль "Времена и эпохи"
14:25
У Порошенко сделали неожиданное признание о Донбассе
14:20
Климова свела с ума мужчин снимком топлес
13:59
В какие дома переедут жители хрущевок
13:53
Владимир Вдовиченков стал отцом
13:45
Безработного задушила и оставила гнить в диване жена
13:40
Украина отвергла российских знаменитостей
13:39
150-килограммовая модель показала пикантное фото
13:36
НЛО над Уралом попало на видео
13:35
Оксана Фандера сделала интимную пластику
13:33
Ученые предсказали смерть писателей и хирургов
13:23
Почему сын выглядит старше Марии Шукшиной
13:05
Путин погуляет на дне рождения "личного повара"
12:58
Макрона выставили перед Путиным щенком
12:53
Незадачливый воришка застрял в дверях с награбленным
12:47
Больной раком Успенский рассказал о лечении
12:42
Ирину Шейк назвали отвратительной
12:20
Молодая подруга жестоко избила знаменитого режиссера
12:08
Максакова заговорила об убийстве Саакашвили
12:04
Киркоров помянул несчастную Шурыгину
12:00
В "Сокольниках" открыли сезон мороженого
11:56
Трамп задумался о возвращении России собственности в США
11:48
В Москве объявлено новое штормовое предупреждение
11:46
Тест-драйв Infiniti QX30: убийца Mercedes GLA
11:44
Винокур оправдался за обман зрителей
11:33
Исинбаева показала повзрослевшую дочь
11:31
Виновных в крушении Ту-154 ищут среди живых офицеров
11:27
Бизнес-гороскоп на июнь
11:24
Прохор Шаляпин: Хочется выть от боли
11:10
Какой будет плотность и этажность районов реновации
11:10
Актера Владимира Носика обокрали мошенники
10:56
Тяжелая болезнь довела известного режиссера до инвалидности
10:52
У Украины отобрали последнюю гордость
10:50
Египетские фараоны оказались грузинами
10:38
Силы оставили Милану Кержакову
10:20
Обама купил шикарный дом за 8 миллионов долларов
10:18
Рецензия на фильм Звягинцева "Нелюбовь"
10:08
Россиян упрекнули в обжорстве
10:04
Невеста боится перемен во внешности Баскова
09:53
В центре Москвы обокрали известную актрису
09:44
Названы потери террористов от удара ВКС России
09:38
На Филиппинах 10 военных погибли от огня своих
09:29
В Поморье двое детей задохнулись из-за окурка
09:27
Представитель Госдепа проглотил язык перед камерами
09:19
У актрисы Веры Васильевой появилась дочь
09:12
Малкин и чернокожий хоккеист сцепились на льду (видео)
09:04
Больного раком Успенского доставили в больницу в Москве
08:50
Останки грибника нашли в муравейнике
08:46
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
08:46
Где живут российские звезды
08:42
Самоубийственные действия пилота Ту-154 восстановили по минутам
08:27
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина
08:04
С какой погоды начнется лето в Москве
23:00
Фадеев показал неожиданное видео пропавшей Савичевой
22:33
Копенкина в ужасе от связи беременной Калашниковой с ее сыном
21:58
Бесполезные и опасные лекарства "от сердца"
21:51
Путин утешил расплакавшегося в Кремле малыша (видео)
21:48
Попавший в опалу Панин пошутил о собаках на Украине
21:33
Мать довела ребенка до слез детской песенкой (видео)
21:24
В центре Москвы водитель пытался сбить пешеходов
21:13
Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики
21:11
Любовный гороскоп на июнь
21:00
АвтоВАЗ представит абсолютно новый автомобиль
20:57
Соцсеть "ВКонтакте" оповестила москвичей о шторме
20:45
55-летняя жена Виторгана высказалась о предстоящих родах
20:42
ОНФ проверит готовность детских лагерей к летнему сезону
20:30
На станции метро Сходненская погибла девушка
20:19
Ужасная и одинокая Фаина Раневская
20:14
В Иркутске пройдет акция ОНФ "Посади дерево"
20:06
Ученые нашли способ замедлить старение кожи
20:00
Путин в восхищении от российских мультфильмов
19:50
В метро Москвы из-за упавшего на рельсы пассажира остановились поезда
19:47
В России появится движение "За реальные дела!"
19:37
Видео Путина с птицей порадовало россиян
19:17
55-летняя жена 77-летнего Виторгана беременна
18:53
Штормовое предупреждение объявлено в 22 регионах России
18:50
Многодетные семьи получили награду из рук президента
18:47
Бренд люксовых смартфонов Caviar планирует купить Vertu
18:38
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
18:20
В Киеве "почуяли" страх Москвы перед украинскими солдатами
18:09
Маликов сдал анализы на СПИД после тревожного звоночка
17:58
Кузнецова предложила рецепт борьбы с "группами смерти"
17:43
Audi A4 Quattro S-Line: Красота спасет мир
17:29
Россия отомстила Молдавии за дипломатический беспредел
17:24
Плачевное состояние разбившейся на Сейшелах звезды "Дома-2"
17:23
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
17:23
Недуг перечеркнул планы Ольги Ломоносовой
16:59
Родственники мешают интиму Владимира Левкина
16:57
Задержанного на Арбате мальчика отправят на сцену
16:45
Удалившая пациентке 22 здоровых зуба стоматолог пустилась в бега
16:41
Трамп оставил Европу без климата
16:24
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
16:24
Владимир Путин посетил старообрядцев в Москве
16:15
Яглыч согласился на брак с Рудовой
16:13
Барановская перешла дорогу Рудковской
16:06
Партнер NASA заявил о присутствии инопланетян на Земле
16:01
На сколько подорожает проезд в электричках с июля
15:50
У Ирины Дубцовой роман с известным телеведущим
15:39
Гоша Куценко спасается от болезни
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

У Олега Табакова украли 677 миллионов рублей
Россиянам сообщили страшные новости о пенсиях
Джигурда: У Анисиной случился выкидыш
Зудина резко отреагировала на пропажу 677 миллионов
Опубликованы итоги расследования катастрофы Ту-154 в Сочи
Провокация отразилась на беременности Анисиной
Экономика

"Газпром" пообещал наказать Киев за воровство

Фото: gazprom.ru
"Газпром" спокойно отнесся к решению Стокгольмского арбитража по спору с "Нафтогазом". Вердикт европейских судей в компании назвали промежуточным. Что же касается намерений украинской стороны отбирать российское голубое топливо в счет "штрафов", то Киеву предложили попробовать такой метод – и посмотреть, что из этого выйдет.
прочитано 1227 раз

Эйфория "Нафтогаза Украины" и президента Порошенко по поводу решения Стокгольмского арбитража не имеет под собой оснований. В футболе важны забитые голы, а не краткосрочное владение мячом, – так видит ситуацию зампред "Газпрома" Александр Медведев. По его словам, нынешнее решение – промежуточное, спор с украинской компанией не завершен.

ПО ТЕМЕ

ЕС внезапно встал на сторону Украины в газовой войне с Россией

Киев пошел войной на "Северный поток"

Киев хочет расплатиться с Москвой за газ Тимошенко

Глава "Газпрома" Алексей Миллер высказался жестче. "Пусть попробуют", – прокомментировал он намерения "Нафтогаза" отбирать российский газ в счет штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины. Он не стал говорить о судебном разбирательстве в Стокгольме, заявив, что рассуждать о чем-то можно будет только после окончательного решения – которого пока нет.

Комментарий Миллера касался решений Антимонопольного комитета Украины, который решил оштрафовать российский концерн. Комитет обвинил российскую компанию в монополизме на рынке газового транзита, а также в нарушении условий контракта с "Нафтогазом" в 2009-2015 годах. В декабре прошлого года Хозяйственный суд Киева обязал "Газпром" выплатить около семи миллиардов долларов в пользу Украины. В Москве это расценили как попытку давления на концерн, передает РИА Новости.

Украинские власти тем временем торжествуют по поводу стокгольмского решения. Президент Петр Порошенко увидел в нем первый шаг к энергетической независимости страны. "Решение трибунала дает право "Нафтогазу" требовать снижения цены на газ по контракту с "Газпромом" по условиям рынка. Таким образом, стоимость газа будет определяться не Кремлем, а исключительно прозрачным и свободным рынком. Это — важный шаг на пути к энергетической безопасности", – написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Основная часть претензий "Газпрома" к "Нафтогазу" в Стокгольмском арбитраже приходится на штрафы за недобор топлива по контрактному правилу "бери или плати" (take or pay). Согласно ему, украинская сторона должна ежегодно оплачивать минимальное количество голубого топлива. Общая сумма претензий "Газпрома", по данным отчетности российского холдинга, составляет 37 миллиардов долларов.

Украинская компания же в своем иске требует изменения цены на газ, возмещения переплат (в том числе и за транзитные ставки), а также отмены запрета на перепродажу топлива. 31 мая "Нафтогаз" сообщил, что Стокгольмский арбитраж полностью удовлетворил его требования в отношении принципа "бери или плати".

Если Стокгольмский арбитраж удовлетворит требования "Газпрома", убытки Украины превысят 45 миллиардов долларов, написал премьер Владимир Гройсман в соцсети Twitter. Окончательное решение по спору с "Нафтогазом" ожидается до конца июня.

Автор: Игорь Силецкий1 июня 2017, 12:02

комментарии

Политика

Как Макрон плюнул в лицо Трампу
У Порошенко сделали неожиданное признание о Донбассе
Представитель Госдепа проглотил язык перед камерами
Клинтон раскрыла "коварный план" Путина

Шоу-бизнес

Климова свела с ума мужчин снимком топлес
Волочкова в ярости из-за интимного скандала в Воронеже
Оксана Фандера сделала интимную пластику
Владимир Вдовиченков стал отцом

Проишествия

Молодая подруга жестоко избила знаменитого режиссера
В Москве объявился серийный маньяк-насильник
Жертвой урагана в Москве стал талантливый футболист
Воздушный шар с влюбленными упал после предложения руки и сердца

Lifestyle

Ужасная и одинокая Фаина Раневская
Как режиссер "Молодого папы" шел к успеху
Звягинцев привез "Нелюбовь" в Ельцин Центр
Мультфильм "Маша и Медведь" обвинили в пропаганде войны
Общество

Виновных в крушении Ту-154 ищут среди живых офицеров

Следственный комитет решает вопрос о возбуждении нового уголовного дела
Общество

Максакова заговорила об убийстве Саакашвили

Оперная дива поделилась своими мыслями в эфире украинского ток-шоу
Шоу-бизнес

Ирину Шейк назвали отвратительной

Модель получила жесткую критику из-за своих действий
Политика

Макрона выставили перед Путиным щенком

Скандальный Charlie Hebdo изобразил президента Франции кусающим российского лидера

Гороскоп

Бизнес-гороскоп на июнь
Любовный гороскоп на июнь
Астрологический прогноз с 29 мая по 4 июня
Алчность Бузовой погубила брак с Тарасовым

Фоторепортажи

Украина отвергла российских знаменитостей
Дапкунайте стала звездой на премьере в Москве
Шпица и Лель оторвались на девичнике Валерии Гай Германики
Актер Яглыч побил Бондарчука на вечеринке

Спорт

Исинбаева показала повзрослевшую дочь
Малкин и чернокожий хоккеист сцепились на льду (видео)
Надпись на груди гимнастки Мельниковой вызвала скандал
Участника Roland Garros наказали за поцелуй журналистки (видео)

Регионы

В Анапе ветер унес горку с рабочими в море
Россиянин выиграл 300 миллионов в лотерею
Первое фото с места крушения самолета под Саратовом
Пьяница-муж сделал россиянку порнозвездой
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru