Киев нашел способ достать "Газпром"

Киев наложил арест на акции "Газтранзита", дочерней компании корпорации "Газпром". С соответствующим требованием выступил Антимонопольный комитет Украины.

В отчете компании по МСФО за первый квартал 2016 года указано, что "Газтранзит" 12 мая получил постановление Минюста об аресте акций через представительство в Киеве. Также в документации сообщается "об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 миллиарда гривен (394,6 миллиарда рублей), включая сумму исполнительного сбора 17,193 миллиарда гривен (36 миллиардов рублей)".

По данным организации, руководство группы приняло решение о начислении обязательства в сумме балансовой стоимости акций АО "Газтранзит". Общая сумма кредиторской задолженности по состоянию на 31 марта составляла 921,4 миллиарда рублей. При этом размер инвестиций "Газпрома" в дочернюю компанию составил 232 миллиона рублей, передает РИА Новости.

Требование о принудительном взыскании с "Газпрома" 171,9 миллиарда гривен (358 миллиардов рублей) направил в Министерство юстиции Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). На заседании суда представитель АМКУ Михаил Новицкий заявил, что производство по этому делу уже открывается. "Там имущества, конечно, не будет на такую большую сумму, поэтому комитетом рассматривается возможность взыскания средств другим способом", – цитирует его ТАСС.

Предлагаю @Gazprom придавать поставляемому в ЕС газу эксклюзивный запах. Вот мы и посмотрим сколько лет Украина не покупает российский газ�� — Vlad (@Ukraine_Twi) 30 мая 2017 г.

В январе 2016 года АМКУ оштрафовал "Газпром" на сумму в размере 85,966 миллиарда гривен (185 миллиарда рублей) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Позже корпорация попыталась обжаловать решение киевского суда, но кассация нефтяной компании осталась без удовлетворения.