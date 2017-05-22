Бывшая жена требует от Потанина 850 млрд

Экс-супруга предпринимателя Владимира Потанина требует от него 850 миллиардов рублей. Взыскать эту сумму женщина планирует в судебном порядке.

Наталья Потанина требует в судебном порядке признать совместным имуществом акции зарубежных компаний Pharanco, Bektanco, Decoso и Lovenco и ряда других организаций, которые находятся во владении бизнесмена, передает Forbes. Также она подала иск к бывшему мужу на 849,2 млрд рублей в качестве денежной компенсации за причитающуюся ей долю.

Представитель экс-супруги предпринимателя пояснил, что Наталья Потанина подала иск в связи отказом суда разделить между ними акции "Норникеля". В суде тогда отметили, что Владимир Потанин напрямую не владеет этими бумагами, хотя общеизвестно, что он является их главным бенефициарным собственником.

В апреле 2017 года Наталья Потанина также обратилась в суд с намерением взыскать с бизнесмена 215 миллиардов рублей. Концептуально суть обвинения была такой же – женщина потребовала признать 15 249 обыкновенных именных бездокументарных акций "КМ Инвест" совместно нажитым имуществом.

Добавим, что в 2015 году суд разделил собственность бывших супругов по состоянию на 2007 год, так как именно в этом году, по словам Владимира Потанина, брак уже фактически распался. В результате Наталья получила три земельных участка, летний дом в деревне Власьево в Новой Москве и дом в селе Уборы на Рублевке, а также денежную компенсацию за половину квартиры в Скатертном переулке в Москве.

Напомним, экс-супруга бизнесмена Фархада Ахмедова после признания в многочисленных изменах отсудила у него 453 миллиона фунтов стерлингов (около 33 миллиардов рублей). По словам предпринимателя она водила к себе любовников даже когда их дети были дома. Теперь роковая женщина может войти в список богатейших россиянок.

