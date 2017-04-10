Европа ставит газовую подножку России

Правительство Дании намерено принять поправки в законодательство, которые смогли бы расширить перечень оснований для блокировки строительства российского газопровода по дну Балтийского моря "Северный поток-2". Политологи отмечают, что намерение датского кабмина носит исключительно политический характер.

На данный момент запрет строительства новых ниток газопровода в территориальных водах возможен только по экологическим соображениям. Правительство же предлагает дополнить этот список пунктами о национальной безопасности и внешней политике. "Мы хотим, чтобы у нас была возможность сказать да или нет, руководствуясь соображениями нашей безопасности", – цитирует агентство Reuters министра энергетики и климата Ларса Кристиана Лиллехолта.

Как отметил ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михайил Нейжмаков, у Дании вообще довольно непростые отношения с Россией, которые накладываются на вопросы энергетики. "С одной стороны, первое правительство нынешнего датского премьера Ларса Лекке Расмуссена в 2009 году одобрило прохождение через территорию Дании "Северного потока-1", но в то же время можно вспомнить, как не так давно военная разведка Дании заявила о том, что арктические интересы России якобы могут угрожать Дании", – сказал эксперт в эфире на радио Sputnik.





Он отметил, что Копенгаген будет колебаться между центрами силы, которые выступают за и против реализации проекта "Северный поток-2". "Дания сейчас будет колебаться между Германией, заинтересованной в строительстве "Северного потока-2" – с одной стороны, и кругами США, которые противодействуют проекту и с которыми Дания связана в военной сфере – с другой. Кроме того, на Данию оказывают давление восточноевропейские страны, являющиеся жесткими противниками "Северного потока-2", – констатировал эксперт.

Напомним, ранее в Еврокомиссии решили не препятствовать строительству "Северного потока-2". "Находясь под давлением со стороны властей примерно десятка государств во главе с Польшей, ЕС пытался заблокировать проект "Северный поток–2", предполагающий создание второго газопровода из России в Германию и позволяющий двукратно увеличить возможности энергетической госкомпании "Газпром" осуществлять экспорт через Балтийское море. Теперь же вместо этого предлагает договориться с Москвой о том, как снять обеспокоенность в сфере безопасности некоторых входящих в союз стран", – писала влиятельная американская газета The Wall Street Journal.





"Северный поток-2" – проект магистрального газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Он является логическим продолжением проекта "Северный поток–1", первая ветка которого была построена еще в 2011 году. Ранее против строительства второго газопровода в рамках проекта "Северный поток" выступили некоторые страны Восточной Европы и Прибалтики. Кроме того, резкий протест выразила Украина, которая боится лишиться своего статуса транзитера российского газа в Европу и сопутствующих этому доходов. И действительно, эксперты предсказывают, что в случае реализации проекта "Северный поток – 2" бюджет Незалежной не досчитается 10% поступлений.

