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"Газпром" предупредил ЕС о рисках несговорчивости
Опасения российского газового гиганта вызывает позиция Польши. Варшава до сих пор не приняла условия транзита, в соответствии с которыми "Газпром" будет обеспечивать поставки голубого топлива в страны Евросоюза, в том числе в Польшу, Германию и ряд других государств, пишет "Газета.ru".
"Мы знаем, что Польша не собирается продлевать транзитную сделку. Это несет риски для поставок газа в европейские страны, включая Германию", – прокомментировал ситуацию Александр Медведев.
Напомним, что Европейская комиссия одобрила расширение российской энергетической компании доступа к местной газотранспортной системе. Речь шла о газопроводе OPAL, с помощью которого "Газпром" увеличил прокачку топлива до 80%, что укрепило его положение на рынке энергетики Старого Света.
Однако подобный шаг взбудоражил Украину и Польшу. Они усмотрели в нем расширение используемой российским газовым гигантом европейской инфраструктуры энергобезопасности ЕС.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о значительном увеличении количества топлива, полученного Европой в прошлом году. По его словам, рост составил более 12%. Поставки газа в страны ЕС в 2016 году превысили 179 миллиардов кубометров, что является абсолютным рекордом за всю историю концерна, отметил Миллер.
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