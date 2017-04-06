Россия нашла способ отомстить Эрдогану

В России нашли способ отомстить Турции во главе с ее лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом за нарушение правил торговли между двумя государствами. Наша страна может потеснить конкурента на рынке экспорта подсолнечного масла.

Отечественные производители планируют наладить поставки подсолнечного масла в Ирак и Сирию, передает URA.RU. Напряженные отношения между Анкарой и Дамаском могут сыграть на руку Москве. Также Россия намерена увеличить экспорт товара в Индию и Китай.

Главным экспортером подсолнечного масла в эти регионы пока считается Турция. Сирия и Ирак импортируют около 80% произведенной у соседа продукции. Россия технически может увеличить продажи масла с 437 тысяч до 668 тысяч тонн в год.

Директор по развитию "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков сообщил, что Турция зачастую приобретала российское масло наливом, фасовала его и продавала. По его словам, наша страна и сама может реализовывать на Ближнем Востоке уже расфасованную продукцию.

"Думаю, российские предприятия с успехом могут конкурировать на этих рынках, особенно если учитывать, что после ввода пошлин на российское подсолнечное масло турецкие производители недозагружены", – пояснил Востриков. "Вопрос увеличения поставок в Сирию и Ирак решается путем переговоров", – заключил он.

Подобные действия станут эффективной ответной мерой на введение 36%-й пошлины на экспорт масла в Турцию, которая была крупнейшим импортером этого продукта. Напомним, что 15 марта Анкара фактически остановила импорт российской пшеницы и кукурузы. Также, по данным источников, она прекратила поставки всех видов сельхозпродукции.