Порошенко выпросил миллиард у МВФ

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) намерен рассмотреть вопрос о предоставлении Украине транша на сумму один миллиард долларов. Эксперты неоднозначно отнеслись к этим планам, но предположили, что Петр Порошенко получит долгожданные деньги.

Для предоставления транша МВФ требовал от Украины проведения пенсионной реформы и отмены моратория на продажу земель сельхозназначения. Киев должен был рассмотреть соответствующие законодательные акты в октябре 2016 года, однако так и не сделал этого.

По словам экспертов, украинские политики не спешат выполнять условия МВФ, опасаясь протестов как со стороны льготников и пенсионеров, так и со стороны владельцев земель. И все же Петр Порошенко может получить долгожданный миллиард долларов.

Аналитики предположили, что в 2017 году Украине придется вернуть деньги регулятору в счет погашения долгов, назвав это политическим решением. "Потратить этот кредит можно только на одно – на возвращение предыдущих кредитов МВФ. Других целей у этого транша просто нет", – цитирует специалиста РИА Новости.

Напомним, что в марте 2015 года МВФ открыл для Киева четырехлетнюю кредитную линию, состоящую из восьми траншей на общую сумму 17 миллиардов долларов. Украина получила только три – на 7,7 миллиарда долларов. Ожидается, что в 2017 году МВФ выделит еще шесть миллиардов долларов.

