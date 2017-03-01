Россия стала главным инвестором Украины

Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия.

В прошлом году денежные вливания в украинскую экономику поступали из 77 стран мира. Всего в 2016 году Киев получил 4,4 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций, говорится в отчете Государственной службы статистики Украины.

Это на 642 миллиона больше по сравнению с 2015 годом. При этом российский бизнес за этот период вложил в экономику соседней страны 1,67 миллиарда долларов – 38% от общей доли финансовых вложений.

В топ-5 основных инвесторов, на долю которых пришлось почти 70% общего объема инвестиций, вошли Россия – 1,667 миллиарда долларов, Кипр – 427,7 миллиона долларов, Великобритания – 403,9 миллиона долларов, Нидерланды – 255 миллионов долларов и Австрия – 249,9 миллиона долларов.

При этом самые значительные вложения – 2,8 миллиарда долларов – достались финансовым и страховым учреждениям и организациям. В оптовую и розничную торговлю было инвестировано 524,9 миллиона долларов, в промышленность – 475 миллионов. Отметим, что данные приводятся без учета Крыма и неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе.

Сообщалось, что Европейский банк реконструкции и развития в 2016-м инвестировал в Украину 400 миллионов евро. Это значительно меньше показателей прошлых лет.

Между тем Киев надеется получить очередной транш Международного валютного фонда в марте текущего марта. Член совета Национального банка Украины Василий Фурман 28 февраля заявил, что средства МВФ – это позитивный сигнал для международного бизнеса.