Трамп требует от Сеула миллиард за защиту

Президент США Дональд Трамп рассказал о скором размещении в Южной Корее системы противоракетной обороны THAAD. Глава Соединенных Штатов отметил, что он потребует от Сеула один миллиард долларов за такую защиту от КНДР.

Дональд Трамп считает, что есть шанс "огромного, огромного конфликта" с КНДР, передает Reuters. "Мы бы хотели разрешить все дипломатическим путем, но это очень трудно", – заявил американский президент. В связи с этим он принял решение разместить на территории Южной Кореи системы ПРО для нейтрализации потенциальной угрозы со стороны Северной.

При это глава США подчеркнул, что он вскоре потребует от Сеула один миллиард долларов за защиту от Пхеньяна. В то же время министр обороны Южной Кореи заявил, что "базовые принципы" соглашения о безвозмездном предоставлении площадки под американские средства ПРО останутся неизменными, все расходы на установку и налаживание системы Соединенные Штаты возьмут на себя, передает Yonhap.

Отметим, что система ПРО THAAD, по словам экс-сотрудника Госдепа, стоит около 1,2 миллиарда долларов. При этом Трамп не планирует продавать установку Сеулу. По его мнению, один миллиард долларов Южная Корея должна заплатить за защиту, но вооружение останется в арсенале США.

Ранее глава Тихоокеанского командования Вооруженных сил Харри Харрис заявил, что система ПРО THAAD появится в Южной Корее в скором времени, но конкретные сроки реализации программы он не назвал. При этом в Сеуле сообщали, что развертывание средств противоракетной обороны завершится к концу 2017 года.

Трамп перестал видеть разницу между Северной и Южной Кореей,т.к. Сеул отказался платить за THAAD.�������� — КОСТЯ КОТ (@kostuhyn70) 28 апреля 2017 г.

Напомним, еще в 2015 году Россия выступила с критикой возможной установки американской системы ПРО на Корейском полуострове. "В регионе, характеризующемся весьма непростой ситуацией в сфере безопасности, может появиться еще один раздражитель, способный спровоцировать гонку вооружений в Северо-Восточной Азии и дополнительно осложнить решение ядерной проблемы", – сообщили тогда в пресс-службе департамента информации и печати Министерства иностранных дел России.