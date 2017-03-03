США нанесли неожиданный удар по Порошенко
Как говорится в документе, опубликованном на сайте комитета нижней палаты конгресса США по ассигнованиям, Украине предлагают выделить 150 миллионов долларов на помощь армии. В 2016 году сумма была вдвое больше и составляла 350 миллионов долларов.
Отмечается, что деньги могут быть потрачены на обучение, экипировку, разведку, логистику и снабжение военных летальным вооружением. Однако Киеву не удастся приобрести переносные зенитные комплексы.
Средства могут быть израсходованы до 30 сентября, то есть до окончания 2017 финансового года. Для вступления в силу законопроект должен быть одобрен палатой представителей и утвержден президентом США.
Напомним, что на востоке Украины обострился военный конфликт. Фактически войска пошли в наступление на ополченцев в контролируемой Киевом Авдеевке, на улицах появились танки и другая тяжелая техника.
Под ударом оказалось мирное население многотысячного города. Эти события серьезно пошатнули позиции главы государства Петра Порошенко не только в глазах украинского народа, но и всего мира.
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