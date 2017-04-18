"Платон" и ГЛОНАСС помогут сэкономить
Как стало известно газете "Коммерсантъ", изменения в компании связаны с необходимостью координации работ по объединению систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Платон". Развитие проекта будет курировать коллегия Военно-промышленного комплекса, докладывал ранее Рогозин главе государства Владимиру Путину. По информации издания, вице-премьер на посту председателя совета директоров ГЛОНАССа получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.
Идея объединения двух государственных систем целесообразна и технически возможна. Об этом заявил член Экспертного совета при правительстве Андрей Ионин. "Во-первых, обе эти системы являются собственностью государства. Поэтому их интеграция позволит избежать дублирования расходов и мероприятий. Во-вторых, и система "Платон", и система "ЭРА-ГЛОНАСС" построены на российском программном обеспечение и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию", – сказал эксперт.
По его словам, указанные системы являются наиболее массовыми на российском легковом и грузовом автотранспорте. Стратегия развития каждой из них предполагает создание на ее основе сервисной экосистемы в интересах автовладельцев, водителей, автопроизводителей, страховых компаний, органов надзора. "Стандартизация информации и оборудования позволит создавать единые сервисы, что объективно снизит барьеры для развития и улучшит качество самих сервисов", – пояснил Ионин.
Эксперт отметил еще одно важное преимущество интеграции – наличие у "Платона" работающей платформы федерального масштаба с понятной клиентской аудиторией и ее потребностями. "Думаю, "Платон" может стать ядром сервисной экосистемы на российском автомобильном транспорте", – заключил аналитик.
Напомним, система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Она взимает средства с грузовиков массой более 12 тонн в качестве компенсации за разрушение трасс. Полученные деньги направляются в Федеральный дорожный фонд. ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации. Ее основу составляют 24 космических аппарата. Развитием проекта занимается Роскосмос, российские министерства и ведомства.
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