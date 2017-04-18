"Платон" и ГЛОНАСС помогут сэкономить

По данным СМИ, вице-премьер Дмитрий Рогозин в ближайшее время станет председателем совета директоров компании "ГЛОНАСС". На этой должности он сменит министра транспорта Максима Соколова. На новом посту зампред правительства, говорят источники, будет координировать работы по интеграции спутниковой системы с системой взимания платы с грузовиков. Не исключено, что Рогозину будут делегированы новые полномочия.

Как стало известно газете "Коммерсантъ", изменения в компании связаны с необходимостью координации работ по объединению систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Платон". Развитие проекта будет курировать коллегия Военно-промышленного комплекса, докладывал ранее Рогозин главе государства Владимиру Путину. По информации издания, вице-премьер на посту председателя совета директоров ГЛОНАССа получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

Идея объединения двух государственных систем целесообразна и технически возможна. Об этом заявил член Экспертного совета при правительстве Андрей Ионин. "Во-первых, обе эти системы являются собственностью государства. Поэтому их интеграция позволит избежать дублирования расходов и мероприятий. Во-вторых, и система "Платон", и система "ЭРА-ГЛОНАСС" построены на российском программном обеспечение и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию", – сказал эксперт.

По его словам, указанные системы являются наиболее массовыми на российском легковом и грузовом автотранспорте. Стратегия развития каждой из них предполагает создание на ее основе сервисной экосистемы в интересах автовладельцев, водителей, автопроизводителей, страховых компаний, органов надзора. "Стандартизация информации и оборудования позволит создавать единые сервисы, что объективно снизит барьеры для развития и улучшит качество самих сервисов", – пояснил Ионин.

Эксперт отметил еще одно важное преимущество интеграции – наличие у "Платона" работающей платформы федерального масштаба с понятной клиентской аудиторией и ее потребностями. "Думаю, "Платон" может стать ядром сервисной экосистемы на российском автомобильном транспорте", – заключил аналитик.

Напомним, система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Она взимает средства с грузовиков массой более 12 тонн в качестве компенсации за разрушение трасс. Полученные деньги направляются в Федеральный дорожный фонд. ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации. Ее основу составляют 24 космических аппарата. Развитием проекта занимается Роскосмос, российские министерства и ведомства.