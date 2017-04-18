"Платон" и ГЛОНАСС помогут сэкономить

Взрыв в метро Россия отказалась от "Евровидения" Криминальный СССР Дом-2 Эффективные диеты

Самое читаемое

Татьяна Навка показала "неприличное" фото мужа без одежды
Больную Варум откачивали 40 минут
63-летняя Татьяна Веденеева о романе с 20-летним
Сенсационный поворот в деле об убийстве Вороненкова
Алла Пугачева снова станет бабушкой
партнеры
Четверг 20 апреля
Лента новостей
09:48
Отец школьницы жестоко избил обидевшего ее одноклассника
09:34
Улицу на западе Москвы назовут в честь единственного маршала России
09:13
Драка супругов сорвала вылет лайнера (видео)
08:31
Боярская сверкнула голой грудью на премии
07:58
На юге Москвы у офиса расстреляли бизнесмена
22:38
Шахназаров сомневался в Матвееве
21:57
Как пережить весеннюю аллергию
21:56
В Европе подскочил спрос на Lada
21:50
ПВО Москвы отбила авианалет условного противника
21:26
Названы лауреаты премии "Золотая маска"
21:20
Какие черты лица достаются по наследству
21:16
Брэд Питт после развода ушел в отрыв
21:08
Автобус насмерть сбил семилетнего мальчика
20:42
Ксении Собчак испортили триумф
20:38
Видео приближающегося к Земле астероида-"убийцы"
20:22
Выставка INTERCHARM professional бьет рекорды еще до открытия
20:18
Киев странно отреагировал на громкое поражение от Москвы
19:55
У брата организатора теракта в Питере нашли гранату
19:40
Нагиев пролил свет на личную жизнь
19:23
Серена Уильямс ждет ребенка от армянина
19:14
Генерала ФСО обвинили в получении шести миллионов взятки
18:45
В Москве задержаны мошенники в костюмах Забиваки
18:31
Лавров делает растяжку по утрам
18:13
Названа дата празднования 870-летия Москвы
18:08
Как компенсировать недостаток красоты
17:47
Малышева отреагировала на публикацию ее "голого" селфи
17:46
Россия высмеяла Порошенко из-за крокодила
17:46
Законопроект о реновации хрущевок ждет первое чтение в Госдуме
17:38
Новая девушка миллиардера Рыболовлева моложе дочери
17:25
Самые известные мажоры Москвы
17:02
Москва отвесила Киеву пощечину в ООН
16:56
Самые красивые женщины в мире
16:56
52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода
16:52
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
16:34
"ЕР" хочет открытых финансовых отношений регионов с центром
16:20
В московском автосалоне обстреляли покупателя
16:12
Неугомонные старые девы учинили новую атаку на Сябитову
16:11
Ядерный танк "Армата" привел Запад в ужас
16:03
Барановская влюбилась после "Ледникового периода"
15:41
На юго-востоке Москвы найдены тела двух человек
15:37
Цукерберг зажал значок Марии Захаровой
15:35
Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
15:21
Греф попрыгал с Водяновой
15:12
Застройщики провалили программу ЖРС в Татарстане
15:02
Рудковская запретила обсуждать ее крашеного сына
14:56
Королева красоты из Карелии спрятала iPhone в нижнем белье
14:54
Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
14:51
Антарктику показали глазами кита (видео)
14:49
Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
14:41
Мама прорыдала шесть часов из-за Лизы Боярской
14:34
Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
14:30
Свекольный сок признан эликсиром молодости
14:27
Ясновидящий назвал дату начала Третьей мировой
14:21
Василий Степанов объяснил свое решение уйти из жизни
14:01
Порошенко: Санкции спасли ЕС от "танков Путина"
13:57
Генерал МВД объявил войну столичным мажорам
13:57
СМИ сообщили о массовом отравлении солдат сухпайками
13:57
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
13:55
Под Владимиром ликвидировали двух террористов
13:44
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
13:42
На юге Москвы пенсионер убил жену
13:33
Что случилось с внешностью Марии Кожевниковой
13:27
Украинских туристов отправят в неизвестность
13:24
У звезды "Дома-2" арестовали автомобиль
13:20
Босоногий депутат устроил истерику в мэрии (видео)
13:15
Юноша выиграл конкурс в женском нижнем белье
13:11
Россияне готовятся к крупному звездопаду
12:51
В Алеппо прогремел мощный взрыв
12:45
Потанины заново разделят имущество
12:44
Рецепт шато-бриан от Юлии Барановской
12:42
Фото родившей Ирины Шейк в купальнике появилось в Сети
12:39
Из воды подняли второго члена экипажа сухогруза
12:24
Когда в Москве откроется мотосезон
12:17
Названы самые дорогие отели мира
12:13
Рецепт пиццы "Маргарита" от Анфисы Чеховой
12:09
Почему больным гриппом стоит лизать лягушек
12:08
На Тверскую Заставу в Москве вернутся трамваи
12:06
Кушанашвили набросился на Пугачеву из-за новых песен
11:57
Скелеты раскрыли диету солдат Наполеона
11:49
Последствия сбоя в метро Петербурга попали на видео
11:42
В центре Москвы изнасиловали школьницу
11:39
Пенсионеров переведут на "Мир" бесплатно
11:19
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
11:18
Клинтон "сорвала" флаг США (видео)
11:11
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
11:06
Алла Михеева рассказала о свадьбе
10:57
Раскрыт секрет приготовления еды для пассажиров
10:52
Удар Трампа взбодрил Россию
10:45
Необычное увлечение сына Владимира Высоцкого
10:30
ОНФ поможет с обеспечением детей кружками и секциями
10:30
Лицо Малахова пострадало в страшной аварии
10:28
Курс доллара снижается на торгах
10:17
У террористов отзовут гражданство России
10:11
На дорогах Москвы появятся необычные переходы
10:02
Певица Жасмин: Сердце опять начало давать сбои
09:55
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
09:51
Ученые выявили связь мозга с мечтами
09:38
В московской квартире нашли два трупа
09:22
Модель облили кислотой в ночном клубе
09:12
Террористы применили химическое оружие против военных США
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Садальский жестко раскритиковал Боярскую и Матвеева
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Неожиданный поступок Путина удивил россиян
Медики прооперировали Кобзона из-за осложнений
Захарова в мини-шортах возбудила россиян
Детям страшно за Никиту Джигурду
Экономика

"Платон" и ГЛОНАСС помогут сэкономить

Фото: Dni.Ru
По данным СМИ, вице-премьер Дмитрий Рогозин в ближайшее время станет председателем совета директоров компании "ГЛОНАСС". На этой должности он сменит министра транспорта Максима Соколова. На новом посту зампред правительства, говорят источники, будет координировать работы по интеграции спутниковой системы с системой взимания платы с грузовиков. Не исключено, что Рогозину будут делегированы новые полномочия.
прочитано 657 раз

Как стало известно газете "Коммерсантъ", изменения в компании связаны с необходимостью координации работ по объединению систем "ЭРА-ГЛОНАСС" и "Платон". Развитие проекта будет курировать коллегия Военно-промышленного комплекса, докладывал ранее Рогозин главе государства Владимиру Путину. По информации издания, вице-премьер на посту председателя совета директоров ГЛОНАССа получит дополнительные полномочия назначать руководителя компании.

ПО ТЕМЕ

За водителями проследят при помощи черных ящиков

"Платон" вскрыл проблемы регионов

Создано акционерное общество ГЛОНАСС

 Дмитрий Олегович Рогозин

Дмитрий Олегович Рогозин вице-премьер правительства России

Идея объединения двух государственных систем целесообразна и технически возможна. Об этом заявил член Экспертного совета при правительстве Андрей Ионин. "Во-первых, обе эти системы являются собственностью государства. Поэтому их интеграция позволит избежать дублирования расходов и мероприятий. Во-вторых, и система "Платон", и система "ЭРА-ГЛОНАСС" построены на российском программном обеспечение и российских решениях. Это обеспечивает наш технологический суверенитет и одновременно позволяет технически осуществить эту интеграцию", – сказал эксперт.

По его словам, указанные системы являются наиболее массовыми на российском легковом и грузовом автотранспорте. Стратегия развития каждой из них предполагает создание на ее основе сервисной экосистемы в интересах автовладельцев, водителей, автопроизводителей, страховых компаний, органов надзора. "Стандартизация информации и оборудования позволит создавать единые сервисы, что объективно снизит барьеры для развития и улучшит качество самих сервисов", – пояснил Ионин.

Эксперт отметил еще одно важное преимущество интеграции – наличие у "Платона" работающей платформы федерального масштаба с понятной клиентской аудиторией и ее потребностями. "Думаю, "Платон" может стать ядром сервисной экосистемы на российском автомобильном транспорте", – заключил аналитик.

Напомним, система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Она взимает средства с грузовиков массой более 12 тонн в качестве компенсации за разрушение трасс. Полученные деньги направляются в Федеральный дорожный фонд. ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации. Ее основу составляют 24 космических аппарата. Развитием проекта занимается Роскосмос, российские министерства и ведомства.

Автор: Денис Попов18 апреля 2017, 11:58

комментарии

Политика

Киев странно отреагировал на громкое поражение от Москвы
Россия высмеяла Порошенко из-за крокодила
Медведев пообещал рост зарплат и инвестиций
Клинтон "сорвала" флаг США (видео)

Шоу-бизнес

Певица МакSим утерла нос Анастасии Волочковой
Шахназаров сомневался в Матвееве
Брэд Питт после развода ушел в отрыв
Ксении Собчак испортили триумф

Проишествия

Генерала ФСО обвинили в получении шести миллионов взятки
Девушка выбила зубы во время прыжка с тарзанки (видео)
Эффектная блондинка украла миллиард у российских артистов
Модель облили кислотой в ночном клубе

Lifestyle

Звягицев снял "Нелюбовь" на свой страх и риск
Басистая Боярская отбила желание смотреть "Каренину"
Мужу неприятна история о болезни Натальи Селезневой
Вицин называл Пугачеву своей ученицей
Шоу-бизнес

Василий Степанов объяснил свое решение уйти из жизни

Актер из "Обитаемого острова" рассказал о давлении сверстников
Шоу-бизнес

52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода

Популярная певица поделилась своими впечатлениями от работы
Шоу-бизнес

Ксении Собчак испортили триумф

Телеведущая напрасно радовалась своей журналисткой победе
Шоу-бизнес

Брэд Питт после развода ушел в отрыв

Голливудский завидный жених меняет женщин как перчатки

Гороскоп

Новая любовь Андрея Соколова
Ирина Алферова решилась на изменение внешности
Астрологический прогноз с 17 по 23 апреля
"Бандитское" прошлое мешает сыну Любови Полищук

Фоторепортажи

Самые известные мажоры Москвы
Греф попрыгал с Водяновой
Ольга Бузова оголила живот на премьере
Сына Газманова и родственницу Бондарчука короновали в Москве

Спорт

Серена Уильямс ждет ребенка от армянина
Сборная России "потеряла" Максима Ковтуна
Российский комментатор призвал разбить лицо Ковальчуку
Парализованная фристайлистка Комиссарова впервые стала мамой

Регионы

Готовившие теракт боевики устроили перестрелку с ФСБ
Уралец сломал сыну палец за любовь к GTA
В элитной клинике пациентов "лечил" автомеханик
Сухогруз "Герои Арсенала" затонул у берегов Крыма
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru