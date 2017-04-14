Навка зарабатывает в десять раз больше Пескова

Журналистам стали известны суммы доходов именитой фигуристки Татьяны Навки и ее мужа Дмитрия Пескова, который работает пресс-секретарем президента России. Оказывается, олимпийская чемпионка получает в десять раз больше супруга.

Согласно декларации о доходах, опубликованной на сайте Кремля, Дмитрий Песков в 2016 году заработал 12,8 миллиона рублей. Супруга пресс-секретаря, главная звезда шоу "Ледниковый период" Татьяна Навка, принесла в семью 120,8 миллиона рублей.

Востребованная спортсменка с большим отрывом опередила других жен чиновников по уровню доходов за год, оставив далеко позади супругу первого вице-премьера Игоря Шувалова Ольгу (61 миллионов рублей), жену вице-премьера Аркадия Дворковича, бизнеследи Зумруд Рустамову (60,5) и других.

Примечательно, что позапрошлый, 2015 год, для Пескова был более урожайным. Тогда пресс-секретарь президента получил 36,7 миллиона рублей. Дмитрий объяснил размер своего дохода вступлением в наследство. В 2014 году Песков заработал 9,18 миллиона рублей, а в 2013-м – 9,21 миллиона.



К слову, президент России Владимир Путин заработал за год 8,8 миллионов рублей. Сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера президента России публикуются в соответствии с Указом главы государства № 613 от 8 июля 2013 года.

В собственности Путина, как и прежде, находятся земельный участок на 1,5 тыс. квадратных метров, квартира в 77 квадратных метров и гараж площадью 18 квадратных метров. В его пользовании также квартира в 153,7 "квадратов" и гаражное место на 18. Все эти объекты находятся в России. Президент владеет двумя раритетными автомобилями "Волга" ГАЗ М21, внедорожником "Нива" и прицепом "Скиф".