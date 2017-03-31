В Москве после столкновения с локомотивом опрокинулась фура с водкой

На юго-востоке Москвы большегруз столкнулся с локомотивом. Инцидент произошел на железнодорожной платформе Перерва, на Иловайской улице. В результате ДТП никто не пострадал, передает "360 Подмосковье".

Фура перегородила переезд, по которому следовал локомотив. Тепловоз не смог вовремя затормозить и врезался в прицеп, где находились ящики с водкой. В результате прицеп деформировался и перевернулся на бок, а груз разбросало по железнодорожным путям.