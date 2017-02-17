Челябинец построил дом из 12 тысяч бутылок от шампанского

Житель Челябинской области 55-летний Хамидулла Ильчибаев вместе со своим сыном Эльдаром построил дом из 12 тысяч бутылок от шампанского. На возведение дома семья потратила около полумиллиона рублей.

Идея создать бутылочный дом принадлежит погибшему в 2007 году младшему сыну Хамидуллы Ильчибаева, сообщает Lentachel.ru. После его смерти родственники решили реализовать амбициозный проект.

На сбор материалов для дома с помощью друзей и пунктов приема стеклотары ушло четыре года. Мужчины выкупали бутылки по рублю за единицу товара, а также выменивали их на емкости из-под пива и водки. В результате Ильчибаевы построили здание площадью свыше ста квадратных метров, сообщает ОТР.

"Выложен фундамент из каменных блоков", – рассказал Эльдар. "А потом уже "вылаживались" изначально вообще брус, то есть основной каркас состоит из бруса, расположенного стоймя. А потом уже "облаживались" бутылки, заливались шлаком, цементом. И между "брусами" и бутылками ещё расположен пенопласт сантиметра два - три", – пояснил создатель бутылочного дома.

Для проверки теплоизоляционных свойств родственники сначала аналогичным образом построили баню, и само здание также получилось теплым. Более того, Эльдар отметил, что сооружение очень прочное – если один из элементов конструкции лопнет или разобьется, его легко можно будет заменить на целую бутылку.

Сейчас в необычном доме живет Эльдар вместе со своей беременной супругой. В дальнейшем он планирует возвести фонтан из стекла.