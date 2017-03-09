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Экономика

Лукашенко вступил в перепалку с Медведевым

Александр Лукашенко. Фото: Handout/Gettyimages.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко резко отреагировал на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева о цене на газ для Минска. Как заявил политик, отношения двух стран – "это не только бухгалтерия".
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"Я не хочу в детали вникать, но Медведев должен понимать: если мы будем платить (за газ. – Прим. ред.) как в Европе, то кое за что ему тоже придется заплатить", – заявил Лукашенко, не уточнив, что имеет в виду. Он отметил, что отношения между двумя странами не ограничиваются рамками экономических вопросов. "Подавляющее большинство русских людей и россиян думают и понимают, что наши отношения с Россией – это не бухгалтерия", – цитирует политика БелТА.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Глава правительства России Дмитрий Медведев на заседании межправительственного совета Евразийского экономического союза в Бишкеке резко отреагировал на упреки белорусской стороны относительно стоимости газа для Минска. Если бы некоторые государства не входили в Союз, они покупали бы голубое топливо по европейским ценам, отметил Медведев. "Не надо ничего доказывать и упражняться в подсчетах, все было бы гораздо дороже", – сказал он.


Кризис во взаимоотношениях России и Белоруссии начался в конце 2016 года. Как сообщил министр энергетики Александр Новак, Минск накопил долг за голубое топливо в размере 270-300 миллионов долларов. Белорусская сторона отметила, что текущая цена – 132,77 доллара за тысячу кубометров – несправедлива, и потребовала снизить тариф.

Лукашенко заявил, что соседям "неприлично иметь такие отношения". Однако Медведев подчеркнул, что тариф на голубое топливо для Минска не изменится. Позже информационное агентство Regnum со ссылкой на свои источники сообщило, что власти Белоруссии готовят выход страны из Евразийского экономического союза и других совместных с Москвой интеграционных объединений.

Через некоторое время президент России Владимир Путин назвал эти споры естественным процессом, отметив, что обе стороны готовы мириться. "Я уверен, что мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций", – выразил надежду глава российского государства.


Несмотря на трудности во взаимоотношениях, Москва и Минск способны их преодолеть, отметили аналитики. "Лукашенко ведет себя, как своенравная жена богатого мужа. С одной стороны, постоянно напоминает, что тоже имеет права, с другой – Александр Григорьевич прекрасно осознает, что Россия без него проживет, а вот он без нее – не факт", – заявил ведущий эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Алексей Кузьмин.

Политолог считает, что стороны хорошо понимают соотношение сил и "весовых категорий", посему эмоциональные всплески и проблемы в отношениях Москвы и Минска во всех случаях разрешаются в рабочем порядке и ведут к укреплению двухсторонних связей. "Сперва Россия восстановила пограничный контроль с Белоруссией, и Лукашенко в феврале как миленький прилетел в Сочи "покататься на лыжах". Наверное, неплохо покатался, раз Путин сделал сегодняшнее заявление", – констатировал эксперт.

Межтем почти половина россиян считает, что России следует предоставить для Белоруссии скидки на газ. Такие данные получены в ходе опроса "Рамблер/новости". Порядка 43% поддерживают идею предоставить Белоруссии специальные цены на газ, 48% – против. Еще 9% граждан затруднились ответить. В опросе приняли участие более 3,3 тысячи человек. 

Автор: Иван Поляков9 марта 2017, 13:30

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