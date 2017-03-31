Европа сдалась "Северному потоку"
Брюссель, оказавшийся между двух огней в вопросе энергоснабжения Европы, сдался напору логики и прагматизма. Еврокомиссия признается, что политические возражения в отношении строительства газопровода из России у нее найдутся. Но вот юридически проекту "Северный поток – 2" она ничего противопоставить не может.
"Находясь под давлением со стороны властей примерно десятка государств во главе с Польшей, ЕС пытался заблокировать проект "Северный поток – 2", предполагающий создание второго газопровода из России в Германию и позволяющий двукратно увеличить возможности энергетической госкомпании "Газпром" осуществлять экспорт через Балтийское море. Теперь же вместо этого предлагает договориться с Москвой о том, как снять обеспокоенность в сфере безопасности некоторых входящих в союз стран", - пишет американская The Wall Street Journal.
#Еврокомиссия, по сути, дала "зеленый ... https://t.co/lpVRXvA3bF #NordStream2 #газопровод #Еврокомиссия #Сев pic.twitter.com/8wLxelpJ7m— ТЭКНОБЛОГ (@teknoblog_ru) 31 марта 2017 г.
Опубликованное ранее в СМИ письмо Еврокомиссии министрам энергетики Швеции и Дании означает "завершение давнего спора о том, могут ли опасения политического характера в ЕС быть переведены в плоскость подачи судебного иска против строительства "Северного потока – 2", отмечает издание. И приводит слова представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен:
"Нам не нравится "Северный поток – 2" в политическом отношении. Но у комиссии нет юридических оснований для противодействия проекту, так как правила ЕС не распространяются на морскую часть газопровода".
Аналитики отмечают, что для ЕС в данном случае "на кону зависимость от российских энергоносителей". В то же время проект позволяет России уменьшить риски от транзита по территории "охваченной насилием и нестабильностью" Украины. А Еврокомиссия теперь будет стремиться получить от стран ЕС согласие на то, чтобы выступить посредником при заключении сделки с Россией, которая определит правовой режим для "Северного потока – 2".
#EU seeks to #negotiate with #Russia over #NordStream2 #gas #pipeline https://t.co/P4kiU3ktKE #Denmark #Sweden #BalticSea #Dkpol #Energy pic.twitter.com/WPHjlMRPhB— AZ Nordic News (@AZ_Nordic_News) 31 марта 2017 г.
Ввод "Северного потока – 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 миллиарда кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого он в основном и повторяет.
Фигуристку осудили за "банный портрет" и сравнили с Ольгой Бузовой
Популярная телеведущая высказала свое мнение
Взрыв произошел на станции метро "Садовая"
Зачем модели и телеведущей полсотни пар обуви