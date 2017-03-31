Европа сдалась "Северному потоку"

ЕС больше не намерен препятствовать строительству газопровода "Северный поток – 2". В Еврокомиссии заявили, что нет никаких юридических оснований для противодействия проекту.

Брюссель, оказавшийся между двух огней в вопросе энергоснабжения Европы, сдался напору логики и прагматизма. Еврокомиссия признается, что политические возражения в отношении строительства газопровода из России у нее найдутся. Но вот юридически проекту "Северный поток – 2" она ничего противопоставить не может.

"Находясь под давлением со стороны властей примерно десятка государств во главе с Польшей, ЕС пытался заблокировать проект "Северный поток – 2", предполагающий создание второго газопровода из России в Германию и позволяющий двукратно увеличить возможности энергетической госкомпании "Газпром" осуществлять экспорт через Балтийское море. Теперь же вместо этого предлагает договориться с Москвой о том, как снять обеспокоенность в сфере безопасности некоторых входящих в союз стран", - пишет американская The Wall Street Journal.

Опубликованное ранее в СМИ письмо Еврокомиссии министрам энергетики Швеции и Дании означает "завершение давнего спора о том, могут ли опасения политического характера в ЕС быть переведены в плоскость подачи судебного иска против строительства "Северного потока – 2", отмечает издание. И приводит слова представителя Еврокомиссии Анны-Кайсы Итконен:

"Нам не нравится "Северный поток – 2" в политическом отношении. Но у комиссии нет юридических оснований для противодействия проекту, так как правила ЕС не распространяются на морскую часть газопровода".

Аналитики отмечают, что для ЕС в данном случае "на кону зависимость от российских энергоносителей". В то же время проект позволяет России уменьшить риски от транзита по территории "охваченной насилием и нестабильностью" Украины. А Еврокомиссия теперь будет стремиться получить от стран ЕС согласие на то, чтобы выступить посредником при заключении сделки с Россией, которая определит правовой режим для "Северного потока – 2".

Ввод "Северного потока – 2" намечен на конец 2019 года. Трубопровод должен пройти по дну Балтийского моря от российского побережья до побережья Германии. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 миллиарда кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого он в основном и повторяет.