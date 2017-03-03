Россия предъявила Лукашенко новые претензии

Россельхознадзор может запретить ввоз сыра из Белоруссии. В отношении ряда предприятий союзного государства введен режим усиленного лабораторного контроля.

В шаге от запрета на ввоз продукции находятся два белорусских предприятия – ОАО "Ошмянский сыродельный завод" (филиал ОАО "Лидский молочно-консервный комбинат") и филиал по производству сыров ОАО "Рогачевский МКК", сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-секретаря Россельхознадзора Юлию Мелано. В феврале они выпустили сыры, на этикетках которых не значилось наличие в продукте натамицина, либо его допустимая концентрация была превышена.

Указанные предприятия находятся под усиленным лабораторным контролем. Если нарушения будут выявлены вновь, встанет вопрос о запрете поставок с этих заводов. По словам экспертов, натамицин опасен: он снижает чувствительность организма к антибиотикам.

Напомним, что в конце января 2017 года по указу Россельхознадзора был введен запрет на поставки контрабандного мяса с ряда минских предприятий. На это крайне бурно отреагировал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он выступил с резкой критикой в адрес России, а заодно распорядился возбудить уголовное дело в отношении главы ведомства Сергея Данкверта.